Jean-David Beauguel, francouzský útočník Plzně, se v úterý večer přišel podívat na krajany z Monaka, na jejich první duel 3. předkola Ligy mistrů. Dorazil na stadion Sparty a ještě před utkáním vyvěsil na svůj Twitter dvě fotky s fanoušky domácích. „Tohle chci vidět na stadionech,“ napsal.

Jenže následující desítky minut ho musely nechutit. Hráč je totiž velmi přímý v upozorňování na rasistické urážky, které v Česku na fotbale nejsou výjimečné. Nakonec se to potvrdilo i v duelu Letenských s Monakem. Hučení na borce tmavé pleti v dresu soupeře jelo od začátku, vyvrcholilo pak po vedoucím gólu hostů.

THIS IS WHAT I WANT TO SEE IN THE STADIUMS ???? pic.twitter.com/2QUEZXDGuH — Bogbog9 (@JDavid_Beauguel) August 3, 2021

„Nerozumíme tomu, že jsme v jedenadvacátém století pořád svědky rasismu,“ řekl obránce Ruben Aguilar.

„Po utkání, i když jsme vyhráli, jsme smutní a zklamaní z toho, čím jsme si prošli. Byl bych rád, kdyby podobné chování přestalo nejen na fotbalovém hřišti, ale na celém světě. Všichni jsme si přece rovní,“ pronesl Niko Kovač, trenér Monaka.

Nepěkné chvilky

Byly to opravdu nepěkné chvilky. Sparťané se sice hájí tím, že střelec úvodního gólu Aurélien Tchouaméni se běžel radovat ke kotli ultras, ale ono to moc jinak nešlo. Trefil se totiž do brány stojící přímo pod srocením ultras.

Nakonec i hráči domácích útoky odsoudili. Nepřišli na tradiční děkovačku. O poločase se snažil klidnit situaci někdejší kapitán a superkanonýr David Lafata. Po utkání vyrazil k tribuně zla jeho nynější nástupce Bořek Dočkal.

Chápu, že každému nebylo dáno shůry, ale je potřeba ventilovat svojí debilitu při každé příležitosti? Po dlouhé době se fanoušci dostanou na stadión a místo toho, aby si užívali zápas, tak jedinci rozjedou rasismus. Pak se divte, že je ČR ve světě vnímaní tak, jak je. #acsparta — Alex deLarge (@PatrikChramosta) August 3, 2021

Později se na Facebooku vyjádřil například i známý marketingový machr a fanoušek Sparty Martin Jaroš. „Už se na to vybodněte,“ vyzval trefně.

Je to však vůbec reálné? Vždyť tyto výlevy se opakují.

Beauguel: Stane se to znovu

V aktuální sezoně hrála Sparta doma dvakrát - a dvakrát si protivník stěžoval na rasismus. Před borci z Monaka šlo o obránce Olomouce (rovněž Francouze) Florenta Poulola. „Byl jsem velmi rozzlobený a měl jsem tendenci dokonce odejít ze hřiště,“ říkal.

Například Beauguel vůbec nevěří tomu, že se rasismus podaří z Česka vyhnat. „Stane se to znovu, vím to,“ pronesl nedávno. „Ten moment je jako vulkán. Držíte to v sobě, ale nakonec to ve vás exploduje. Když hraju a stane se to, vůbec neřeším, jestli vyhrajeme, nebo ne," vykládal.

Úterní nechutnosti na Spartě mu zase jednou daly za pravdu. To není dobré.

Jen Sparta Praha dokáže najednou udělat ostudu na hřišti i v hledišti — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) August 4, 2021

Rasistické chování sparťanských fanoušků po prvním gólu fotbalistů Monaka neuniklo ani francouzským médiím.

Sportovní list L\'Equipe připomněl i nedávný incident olomouckého defenzivního univerzála Florenta Poulola, po kterém disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila s pražskou Spartou řízení. Rozhodčí Michael Oliver podle deníku zareagoval podle regulí evropské fotbalové asociace UEFA.

"Není to poprvé, kdy se fanoušci Sparty provinili rasistickým chováním," dodal list a odkázal na Poulola.

Deník Le Parisien připomněl Kovačova slova na tiskové konferenci po zápase, že Monako vyhrálo zápas a porazilo rasismus. Citoval i pravého beka francouzského týmu Rubena Aguliara.

"Některé věci, které se dnes staly, byly zejména pro mladé hráče obtížné. Ukázali tu nejlepší odpověď, a to na hřišti. O poločase jsme si k tomu všichni řekli svoje, včetně kouče. Byli jsme jednotní." řekl.

"Zas se jednou o českém fotbalu mluví v souvislosti s rasismem," napsal list Le Figaro a připomněl údajnou rasistickou urážku Ondřeje Kúdely vůči záložníkovi glasgowského týmu Rangers Glenu Kamarovi v zápase Evropské ligy v minulé sezoně.

?️ Domácí utkání třetího předkola Ligy mistrů nedopadlo výsledkem, který jsme si představovali. Nicméně je potřeba se dívat dopředu. Už v sobotu nás čeká ligové utkání proti Karviné. Od 12:00 si mohou svá místa zajišťovat permanentkáři. #acsparta



➡️ https://t.co/SSCULBqxb6 pic.twitter.com/0OBXKf2Rin — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 4, 2021

Po upozornění hlasatelem se podle deníku podobného chování fanoušci Sparty už nedopouštěli, stalo se tak však po závěrečném hvizdu.

List zkritizoval i kapitána letenského týmu Bořka Dočkala, a to nejen za výkon v zápase. Le Figaro mu vyčetlo, že šel po zápase jako jediný sparťanský hráč ke "kotli". Tam Dočkal sice skutečně zamířil, snažil se ale na diváky apelovat, aby podobného chování nechali.

Sparta podlehla Monaku 0:2, na Tchouaméniho gól v druhém poločase navázal Kevin Volland. Odveta v Monaku je na programu příští úterý.