Šedesátiletý vychovatel na internátu při Střední odborné škole a Gymnáziu ve Starém Městě zná fotbalistu ostravského Baníku lépe než většina současných trenérů Slovácka. Byl to právě někdejší kněz, který ve skromném rodákovi ze Suchovských mlýnů objevil skrytý talent a velký potenciál.

V mladším dorostu mu dokonce zachránil kariéru! „Tomáš byl zpočátku velmi nenápadný, nijak zvlášť se mezi kluky neprojevoval,“ vzpomíná Bobčík.

„Když jsem ho ale několikrát viděl v tělocvičně, říkal jsem si, že v sobě cosi má. I když jsem nevěděl, co je zač ani za koho hraje, byl neuvěřitelně zapálený do hry,“ líčí.

Poctivý mladík se jednou Bobčíkovi svěřil, že působí v mladším dorostu Slovácka, kde však nedostává tolik příležitostí. „Posteskl si, že moc nehraje, že jej trenéři nestavějí a že se asi vrátí do Velké nad Veličkou,“ pamatuje si i po letech.

Na základě krátkého rozhovoru s šikovným chlapcem zavolal bývalý útočník Dolního Němčí Zdeňkovi Botkovi. Tehdejšího šéftrenéra mládeže Slovácka stejně třeba jako trenéra Miroslava Hlahůlka přesvědčil, aby mu dali šanci a začali ho stavět. „Tomáš se jim za to bohatě odvděčil. Dal tuším pětadvacet gólů za půl sezony. Všichni najednou viděli, že v něm cosi je,“ říká.

Sázel branky jako na běžícím páse

Zajícova kariéra rázem nabrala jiný směr. Zarputilý forvard dál sázel branky, postupně se vypracoval až do ligového mužstva. Premiéru v nejvyšší soutěži si odbyl 20. února 2015, kdy v domácím zápase s Jabloncem v 87. minutě střídal současného manažera Slovácka Veliče Šumulikoského.

Postupně se usadil v základní sestavě a stal se důležitým členem kádru. „Osobně si na něm nejvíce cením krásného charakteru. Tomáš na sobě maká, pracuje daleko víc než ostatní, třeba talentovanější kluci. Má hlad po gólech, s přibývajícími zápasy mu roste sebevědomí. Nebojí se ani Sparty. I když má samozřejmě hlavně technické nedostatky, snaží se je neustále odstraňovat,“ chválí útočníka.

I když v dresu Slovácka zaznamenal 26 ligových branek, některým fanouškům to nestačilo.

„Všichni od něj očekávali velké věci. Že bude nástupcem Doška a podobně. Přitom si ale neuvědomovali, kolik má roků a že bude postupně dozrávat,“ upozorňuje.

S kritikou některých fanoušků se neztotožňuje. Také samotný hráč se cítil nedoceněný. Třeba i proto neprodloužil v mateřském klubu smlouvu a zamířil do Baníku, kde v minulosti hrával také Bobčík.

„Tomáš cítil, že potřebuje změnu, což bylo pochopitelné,“ míní. Jako nějakou zradu to rozhodně nebere.

„Prostě mu končila smlouva a jelikož o něj projevila zájem Mladá Boleslav i Baník, rozhodl se odejít. Vybral si Ostravu a zůstal na Moravě. Taky jsem mu to doporučil,“ přiznává s úsměvem.

Vždy se jej snažím povzbudit

Se Zajícem i po odchodu do Ostravy dál zůstává v kontaktu. „Pravidelně si voláme. Vždycky se ho snažím povzbudit, psychicky podpořit, něčím ho potěšit. Jsem jako jeho mentální trenér,“ směje se Bobčík.

Dobře ví, co ligový fotbalista potřebuje slyšet. „Jelikož mám rodinu, všechno nestíhám sledovat. Ale vidím celkem dost zápasů, takže mám přehled a leccos mohu posoudit,“ je přesvědčený. „Tomáš má samozřejmě hlavně trenéry. Já jsem jenom fanda, co tomu trochu rozumí a který taky něco odehrál,“ přidává.

Podle Bobčíka má Zajíc ještě na víc, což ukázal třeba na hřišti Příbrami, kde skóroval po nádherném sólu přes několik protihráčů.

„Říkal jsem si, že to není možné, aby zrovna on dal takový gól,“ kroutil nechápavě hlavou. „Když jsem si to ale zpětně promítl, bylo vidět, jak si jde pořád za svým a jak moc chce ten gól dát. A to je celý on,“ pronesl.

Rodák ze Suchovských Mlýnů je vděčný za šanci, kterou v minulosti dostal. Také ale ví, kolik milovanému sportu obětoval. Dobře ví, že všechno si musel odedřít, zadarmo nikdy nic nedostal. Proto neustrnul a míří pořád výš.

„Věřím, že když se mu bude dařit a bude dál pokračovat v této cestě, může výkonnostně růst. Třeba nastane nějaký zlom a tato sezona pro něj bude zlomová,“ věří Bobčík.

V Ostravě mám pořád kamarády

Sám v minulosti před kariérou profesionálního sportovce upřednostnil studium na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a v roce 1990 byl vysvěcen na kněze, připsal si v dresu Baníku Ostrava pod známým trenérem Evženem Hadamczikem sedm ligových startů, za 444 minut gól nedal.

„Rád na toto období vzpomínám. Pořád mám v Ostravě kamarády,“ přiznává.

„V Baníku jsem byl v dorostu od patnácti do osmnácti let, po vojně jsem se tam vrátil. Jelikož jsem zvolil jiný životní směr, trenér už se mnou tolik nepočítal. Později hrál ještě za Opavu. Ostroji pomohl k postupu do druhé ligy, během studií nastupoval v divizi za rodné Dolní Němčí.

Nyní působí jako vychovatel fotbalistů Slovácka. Na internátu ve Starém Městě má na starosti čtyřicet mladíků. Kromě Zajíce se podílel i na výchově Trávníka, Břečky, Heči, Vejmoly a dalších ligových borců.