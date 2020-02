Ale pozor, fotbal zároveň dokáže generovat obrovské peníze. Vezměte si Ajax Amsterdam: pravidelně bývá v zelených číslech a jeho „strategii“ by všude rádi okopírovali. Dokonce i na Slovensku. Právě v zemi pod Tatrami vznikl na tamější poměry takřka unikátní klub. DAC Dunajská Streda, účastník fotbalového turnaje Tipsport Malta Cup a zaměstnavatel talentovaného českého gólmana Martina Jedličky.

Ale zpátky k té jedinečnosti. Ambiciózní účastník nejvyšší soutěže sází jen a jen na mladé hráče. Věkový průměr mužstva vás zaskočí: 21,9 let! Pro srovnání v případě Slavie je to 26 let a to patří v české lize k těm mladším. Nizozemsko, jež je proslulé dobrou prací s odchovanci, má ligový průměr 24,5 roku. Oklikou jsme opět u Ajaxu…



„Jsou naším vzorem,“ řekl Oszkár Világi v rozhovoru pro Deník. Tenhle vlivný byznysmen je šéfem a majitelem klubu. Už pět let. Világi ho získal od íránského hochštaplera, který se nachomýtl ke korupčnímu skandálu. Fotbal pak u Dunaje začal budovat od nuly. Odstartoval tréninkovým centrem na východ Evropy jedinečným.



Pak postavil moderní stadion. „Bylo mi jasné, že musím začít u infrastruktury,“ vysvětlil bývalý právník, politik a v současné době šéf obřích rafinérií Slovnaft.

Zatím slaví úspěch. DAC už totiž prohání slovenskou špičku. Rok 2018: třetí místo. Rok 2019: druhé… Letos to znovu vypadá na boj o stříbro. Fortuna lize kraluje Slovan Bratislava. Cílem Dunajské Stredy je Evropa. „Vzpomeňte na Plzeň, tu dřív taky nikdo neznal,“ podotkl Világi.

Trnitá cesta do skupiny

Na druhou stranu, všichni v klubu si uvědomují, že cesta do skupiny je dost trnitá (Dunajská Streda již dvakrát zvládla první předkolo, jenže pak byla vyřazena). Přehodnotit strategii? Ne. Koupit zkušené hráče? Ne! Világi zůstává věrný svému snu. „V mladých hráčích je potenciál,“ vzkázal.



Co překvapí? Je sdílný jako málokterý funkcionář. Klidně prozradí rozpočet pět milionů eur, tedy asi 125 milionů korun. „Těžko budeme mít někdy tolik peněz jako elita v cizině. Ale už teď máme příklady, že to může fungovat,“ řekl Világi.

Na mysli má prodej Matěje Oravce. Z menšího města u Dunaje (dalo by se srovnat třeba s Uherským Hradištěm) odešel do Ameriky. Talentovaného slovenského záložníka si vybrala Philadelphia. Ano, celek z Major League Soccer, za který nedávno hrál Bořek Dočkal.



Právě přestupy na západ by měly DAC živit. Své k tomu může říct i Jedlička. „Vím, že na tom založili svou filozofii. Ale vytvořili nám skvělé podmínky, tak proč ne?“ uvedl.



V kabině to klape. „Na to, kolik máme hráčů z ciziny, je atmosféra suprová,“ líčil 22letý brankář, jenž do Dunajské Stredy přišel z Mladé Boleslavi. Stal se gólmanem číslo 1 a angažmá si pochvaluje. „Chodí na nás osm tisíc lidí,“ dodal. Nejstarším hráčem DAC je Eric Davis (28), reprezentant Panamy. Kapitánem pak Maďar Zsolt Kalmár.

A jsme u další zajímavosti. Dunajská Streda je místem, kde se bez skrupulí hlásí k maďarské menšině. Ostatně Világi to nezastírá. „Problém slovenského fotbalu je ten, že stát se o něj nestará, nepodporuje ho,“ poznamenal. Naopak z Budapešti finance pomohly nepokrytě víc, třeba na onu akademii.

Fotbalový guláš



Nedávno o celku napsal i renomovaný magazín France Football. Materiál nesl podtitul Fotbalový guláš a řešil, jak prezident Viktor Orbán podporuje různé maďarské sportovce v cizině. „Ale nám to moc pomohlo,“ podotkl sportovní ředitel klubu Jan Van Daele. Tomu je teprve 33 let (zase to mládí…), k fotbalu se dostal tak, že si vzal Világiho dceru.

Zdá se vám to bláznivé? Možná, ale funguje to. Teď jen, zda k dalšímu vzestupu pomůže nový kouč. Němec Peter Hyballa byl odvolán. „Těžké rozhodnutí,“ pravil majitel. Týmu se ujal Hélder Marino Rodrigues Cristóvão, rodák z Angoly a někdejší portugalský reprezentant. Zářil v Benfice, hrál za La Coruňu, byl také v Newcastlu. „Může být vzorem,“ zmínil Világi.



Mimochodem, nový kouč Dunajské Stredy zažil i Euro 1996, byl u toho, když Karel Poborský dal památný lob. A jeho úkol pro další měsíce? Dostat do sestavy mladíky. Z vlastní akademie.