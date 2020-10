Prvním jistým účastníkem krajského kola fotbalové Zaměstnanecké ligy Deníku bude na jaře příštího roku tým firmy Go Steel Frýdek-Místek z.s., který ovládl včerejší okresní boje (Ostrava a Frýdek-Místek) na hřišti TJ Sokol Palkovice, když ve finále zdolal zástupce Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava z. s. 2:0. Třetí místo obsadili vyslanci firmy Blanco Professional CZ spol. s.r.o.

Vítězové ve skupině obsadili druhé místo, v semifinále navíc museli projít nejistou cestou skrze penaltový rozstřel. Soupeře Blanco Professional CZ spol. s.r.o. však zdolali a na vítězné vlně dokráčeli až k celkovému triumfu. „Byl to dobře organizovaný turnaj, a co víc si přát, než konečnou výhru,“ usmíval se Tomáš Cudzik, autor jedné z finálových branek.

„Důležitá byla disciplína, srdíčko, a samozřejmě i kus štěstí. Asi nám zůstalo i víc sil, než soupeři, to rozhodlo. Teď je naším cílem vyhrávat i v dalších kolech, tak uvidíme, jak dobří protivníci na nás čekají,“ doplnil.

Jejich sokové přiznali, že triumf je ve správných rukou. „Kluci z Frýdku byli lepší, my už ke konci šlapali vodu, došly síly, takže asi zasloužený výsledek, byť nás mrzí,“ řekl za tým Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava z. s. Dalibor Mekyňa. „Myslím, že to byl turnaj na úrovni, až tedy na rozhodčí,“ usmíval se vzápětí.

Bronz po penaltovém dramatu s GMC tech s.r.o. patří firmě Blanco Professional CZ spol. s.r.o.

„Musím říct, že takový výsledek jsme neočekávali. Setkali jsme se tu taková partička hodně velkých amatérů, ale zvládli jsme to tak, jako jsme ani nedoufali. Je to prostě sport,“ měl jasno s radostí ve tváři Miroslav Gřes.

ZAMĚSTNANECKÁ LIGA VE VÝSLEDCÍCH

Skupina A: Blanco Professional - Apolmont 1:1, Lakum-KTL - GMC tech 1:1, Blanco Professional - GMC tech 1:0, Apolmont - Lakum-KTL 1:0, Apolmont - GMC tech 1:3, Blanco Professional - Lakum-KTL 4:0.

Pořadí: 1. Blanco Professional CZ spol. s.r.o., 2. GMC tech s.r.o., 3. Apolmont Steel s.r.o., 4. Lakum-KTL, a.s.

Skupina B: Steeltec - Severomoravské vodovody a kanalizace 0:2, Go Steel - Huisman Konstrukce 2:2, Steeltec - Huisman Konstrukce 0:4, Severomoravské vodovody a kanalizace - Go Steel 0:0, Severomoravské vodovody a kanalizace - Huisman Konstrukce 1:0, Steeltec - Go Steel 3:6.

Pořadí: 1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava z. s., 2. Go Steel Frýdek-Místek z.s., 3. Huisman Konstrukce, s.r.o., 4. Steeltec CZ, s.r.o.

Semifinále: Severomoravské vodovody a kanalizace - GMC tech 2:0, Blanco Professional - Go Steel 0:0, 1:3 po pen.

O 3. místo: GMC tech Blanco Professional 3:3, 1:2 po pen.

Finále: Severomoravské vodovody a kanalizace - Go Steel 0:2.

Vzal jsem odpovědnost na sebe, smál se vlastník GMC tech Dušan Gebauer, který šel do branky

Palkovice – Když někdo chybí, musí díru vyplnit muž nejvyšší – majitel. Takhle pojal turnaj Zaměstnanecké ligy vlastník firmy GMC tech s.r.o. Dušan Gebauer, který se při absenci brankáře postavil mezi tři tyče. A nevedl si špatně. Dovedl tým do play-off a ke konečnému čtvrtému místu.

„Hlavní bylo se sejít, protože teď je doba, kdy se lidé moc nestřetávají, takže je super, že máme možnost se takto potkat s firmami v okolí a zahrát si fotbal. Takový malý teambuilding,“ hodnotil Dušan Gebauer.

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Neměl jste to jednoduché, viďte?

No, musím přiznat, že být gólman a majitel v jedné osobě, není lehké, ale zase je dobré, že chlapi nenadávali. Přece jen kdysi před třiceti kily to šlo, teď už to není žádná sláva. (úsměv)

Byl jste do brány vehnán, nebo jste se sám do ní instaloval?

Ne, ne. Já se rád zúčastním, kdybychom měli gólmana, který by chtěl chytat, tak bych si jen normálně v poli zahrál, ale vzhledem k tomu, že náš brankář měl jiné povinnosti a nikoho jiného jsme nesehnali, tak jsem odpovědnost vzal na sebe.

Jakou vlastně máte fotbalovou minulost?

Asi klasickou, jako většina lidí. Začínal jsem vesnickou ligou v Ostravici, na střední škole pak chvilku za Opavu, ale poté dostaly přednost jiné sporty. Třeba lyžování. Pořádáme však vlastní mezifiremní turnaj – GMC Cup, což je vlastně memoriál Jiřího Martínka, který byl kdysi spolu se mnou také majitelem, ale bohužel zemřel při tragické nehodě. Proto jsme rádi, že jsme mohli být i tady.

Co jinak děláte pro svou kondici?

Hlavně chůze, k tomu i elektrokolo, aby se člověk pohyboval po Beskydech. Samozřejmě se ale především věnuju firmě, kterou řídím. Sice je malá, máme jen padesát lidí, ale i takto je to náročné, protože své ozubené komponenty, součásti převodovek, exportujeme v podstatě do celého světa. Jde o užší sortiment, ale docela žádaný. Já osobně dělám hlavně strategické věci.