Organizátoři z futsalového klubu Růžových tlapiček museli k tomuto kroku sáhnout po opatřeních vlády, které omezují hromadné akce nad sto lidí v okresech Karviná a Frýdek-Místek.

„Nikdy nebylo tolik dotazů, zda to letos bude. Bohužel v okrese Frýdek-Místek nelze dělat akce nad sto lidí, přitom asi dvě stě metrů od pivovaru na Hukvaldech je hranice s Novým Jičínem,“ zalitoval hlavní pořadatel Adam Hubeňák. „Jsme ale rádi za rychlou domluvu se Starou Vsí,“ dodal.

„Je tam obrovský prostor, je to u sjezdu z hlavní silnice, vedle je cyklostezka, takže není problém tam dojet. Musíme jen doufat, že se epidemie a s ní i opatření nerozšíří do dalších okresů, či celého kraje. Pak bychom to museli odpískat,“ přiznal Hubeňák s tím, že pro případ zákazu pouze v okrese Ostrava je variantou ještě hřiště ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Že by se letos vůbec penalty nekopaly, ve hře nebylo. „Samozřejmě v březnu nebo dubnu jsme nevěděli, co bude v červenci. Proto jsme v přípravách pokračovali. Kdyby se nic nezměnilo a nešlo by to pořádat, tak bychom to museli respektovat. Na druhé straně si musíme uvědomit, že tohle není vyloženě hromadná akce, kde by lidé tancovali a velkém se dotýkali jeden druhého, je to spíše individuální, jsou tam velké rozestupy, navíc jsme venku, takže úvahy o neuskutečnění jsme neměli,“ prozradil Adam Hubeňák.

Muselo se však upustit od některých záměrů. „Plánů bylo hodně, ale bohužel současná situace nám je znemožnila. Chtěli jsme třeba živé vysílání na youtube, to odkládáme na příští rok. Přesto doufám, že penalty budou opět dobré,“ usmál se Hubeňák.

Celý penaltový maraton začne tuto neděli v 10 hodin kategorií do 15 let, ve 13 hodin budou následovat dospělí. „Obecně máme třeba brankářů hodně, ovšem jako každý rok je problém s gólmany do 15 let, takže pokud by měl kdokoli z kluků v žákovském věku – osm, deset, dvanáct, patnáct let – zájem, určitě budeme rádi, když se přihlásí a přijde se zúčastnit. Rádi ho uvítáme,“ podotkl Adam Hubeňák.

„Každopádně model je stejný s tím, že nejlepší kadet dostane tři tisíce korun, nejlepší dospělý jedenáct, tři nejúspěšnější brankáři si pak vychytají rukavice. Věříme, že lidé dorazí a všichni si to společně užijeme,“ uzavřel.