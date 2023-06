Fotbalová sezona 2022/23 je definitivně u konce. Po profesionálních první a druhé lize na přelomu května a června se uzavřely na startu léta i soutěže od MSFL po okres. Deník si pro fanoušky připravil anketu, v níž můžete hlasovat, který klub z okresu Karviná vás nejvíce překvapil. Ať už pozitivně svým úspěchem, nebo negativně tím, jak se mu nedařilo podle přestav.

Karviná. Fotbalisté MFK Karviná vyhráli Fortuna:Narodní ligu a postoupili do FORTUNA Ligy | Video: Januszek Tomáš

Veleúspěšnou sezonu prožila Karviná, která postoupila do nejvyšší soutěže a její béčko do MSFL. Naopak na jaře odpadl v divizi favorizovaný Bohumín. O postup z krajského přeboru se snažil do poslední chvíle Český Těšín.

O I.A třídu se pokoušeli ve Věřňovicích, či v Záblatí, slavilo ale HEPO Petřvald. O záchranu bojovala kdysi divizní Lokomotiva Petrovice. Okresní přebor suverénně ovládlo loni založené Těrlicko 2022. Zaujal vás některý z těchto klubů? Nebo někdo jiný? Hlasujte v originální anketě Deníku!

Hlasovat lze do neděle 16. července, kdy se týmy pomalu začnou scházet k přípravě na nový ročník.