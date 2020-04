Ostrava - Také fotbalový Baník Ostrava je nucen reagovat po ekonomické stránce na situaci způsobenou celosvětovou pandemií koronaviru. Představenstvo slezského klubu bylo v důsledku zachování ekonomické rovnováhy nuceno přijmout úsporná opatření a po vzájemné dohodě s účinností od 1. března všem zaměstnancům a poskytovatelům služeb, tedy včetně hráčů ligového A-týmu, snížilo plat o 25 procent.

Utkání 9. kola první fotbalové ligy FORTUNA:LIGA, FC Baník Ostrava - SK Dynamo České Budějovice, 15. září 2019 v Ostravě. Na snímku (zleva) Lukáš Havel a Milan Baroš. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

"Takové kroky nikdy nejsou příjemné, ale jsem rád, že jsme se dokázali dohodnout. Fotbal je ve složité situaci, potýká se s výpadky příjmů a celková nálada je v tomto segmentu vzhledem k nejisté budoucnosti momentálně spíše skeptická. Určitá opatření byla nevyhnutelná. S hráči jsme prozatím domluveni na krácení mezd na tři měsíce s tím, že pak si řekneme, co dále. U ostatních zaměstnanců a poskytovatelů služeb to platí do odvolání. Věřím, že to nebude trvat dlouho a že se nám společnými silami podaří toto nepříjemné období překlenout,” prohlásil výkonný ředitel Baníku Ostrava Michal Bělák.