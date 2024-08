„Začátek sezóny je vždycky ošidný, týmy se teprve dávají dohromady. Soupeře jsme si prohlédli na videu z prvního utkání, ale domácí zápas bude hlavně o nás. Pokud zase budeme plnit to, co jsme si předsevzali, a zlepšíme ještě navíc také finální fázi akcí, tak věřím, že fanouškům předvedeme dobrý útočný fotbal,“ poznamenal nový kouč bohumínského mužstva Filip Racko.

Bospor pod jeho vedením vstoupil do sezóny úspěšně. V pohárovém zápase na svém stadionu před dvěma týdny remizoval bez branek s třetiligovou Hlubinou a poté zvládl úspěšně penaltovou loterii, minulou sobotu pak Bohumínští vyhráli už i v mistrovském duelu v Novém Jičíně 2:0. „Myslím si, že v obou zápasech jsme si úspěšný výsledek zasloužili. První pocity jsou pozitivní, kluci jsou opravdu vnímaví a snaží se převádět do hry to, co se jim snažíme vštěpovat,“ uvedl kouč.

V Novém Jičíně se do střelecké listiny zapsaly dvě posily, nigérijský útočník Johnny Ndanusa i zkušený záložník Martin Váňa. „Zápas jsme měli relativně pod kontrolou. V prvním poločase jsme dominovali a byla škoda, že jsme z řady možností vytěžili jen jeden gól. Po přestávce trochu zlobil i soupeř, ovšem druhá branka nás uklidnila. Na ofenzivní fázi musíme ještě zapracovat,“ doplnil trenér Bosporu.

Tým z Řepišť, loňský nováček, se na jaře bez potíží zachránil ve čtvrté lize a je i letos zatím velkou neznámou. V pohárovém předkole vypadl tým kouče Reného Vojtěška po porážce 2:3 s Petřvaldem, před týdnem ale nečekaně sebral bod za domácí divizní remízu 2:2 s opavským béčkem. Zápas bude ve Fotbalovém areálu Pavla Srnička za parkem rozhodovat sudí Vojtěch Banot z Petrovic u Karviné.