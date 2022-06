Brabec po hvězdném Ronaldovi dres nechtěl. CR 7 tím překvapil

Tohle se nepovedlo, třetí zápas Ligy národů odhalil slabiny českého výběru. Obranná taktika selhala už v prvním poločase, kdy téměř zaplněný Estadio Jose Alvalade domácí Portugalci dvakrát dostali do transu. A výsledek 2:0 už udrželi. Hlavní postava české obrany Jakub Brabec přesto litovala, že Češi nevyužili některou z několika dobrých možností. „V těch prvních dvou utkáních jsme je proměnili, tady se to nepovedlo. Mohli jsme to trochu víc zamotat,“ říkal stoper, který na srazu hraje ve výborné formě.