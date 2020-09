„Když se ale podíváme na hru, kterou produkovala Hlubina, tak klobouk dolů. Nebáli se hrát, měli hodně šancí,“ uznal dvacetiletý brankář po středečním zápase.

Jak ho viděl? „Domácí do toho vletěli a byli nebezpeční. Dvakrát nastřelili bránu. Určitě jsem měl více práce, než bych sám čekal. Na druhou stranu, pro mě dobře. Aspoň jsem byl v akci a netvrdnul devadesát minut na čáře bez zákroku. Pro gólmana je vždy lepší být v akci,“ připustil. „Po počátečních minutách jsme začali ovládat hru, proměnili šance, ke konci jsme sice polevili, ale dohráli jsme to tak, jak by se mělo,“ doplnil.

Zaujalo ho, že když vykopl balon, doletěl až před vápno soupeře. „Na menším hřišti jsem nikdy předtím nehrál. Měřili jsme to před zápasem, je to fakt malinké. Už asi nikdy nedokopnu balon z výkopu tak daleko,“ usmíval se.

Soupeře z krajského přeboru ocenil i proto, že utkání neodřekl, jako spousta jiných klubů po celé republice. „Neodřekli to, a to hrají nejnižší soutěž ze všech účastníků. Když začaly kluby odstupovat z poháru, taky jsem se obával, že nám to zruší, ale na druhou stranu, pro ně to byl svátek. Kolikrát v kariéře budete mít možnost zahrát si proti prvoligovému klubu? Chtěli si to prostě zkusit,“ pravil Neuman.

Utkání se mu hodnotilo dobře nejen z pohledu povinného postupu, ale i proto, že se ukázali mladíci. „Pro kluky, kteří nehrají v základu v lize, to byla možnost se ukázat a i oni chytili svou šanci,“ mínil Neuman.

Jestli bude ve výpravě, která pocestuje o víkendu k ligovému utkání do Liberce, ještě nevěděl. „To se dozvídáme dva dny před zápasem. U gólmanů je to ale specifické, protože se točíme i podle toho, kdo bude o víkendu chytat za béčko,“ vysvětlil závěrem.