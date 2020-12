Můžete přiblížit členskou základnu klubu?

Myslím si, že vzhledem k omezeným prostorům ve sportovním areálu se naše členská základna blíží k horní hranici naplnění. Samozřejmě, neodmítáme nikoho, ale nemůžeme nabírat kvantitu na úkor kvality. Protože abychom vyšli vstříc rodičům, kteří si platí za kvalitní přípravu svých dětí, musíme udržet určitou rovnováhu mezi počtem dětí na jednoho trenéra.

Potýkáte se spíše s poklesem zájmu o váš sport, nebo je tomu naopak?

Fotbal je světovým fenoménem a zájem o tento krásný sport bude vždy velký. Je však pravdou, že dnešní mládež je více pohodlná, někteří nechtějí tvrdě pracovat, a přecházejí buď ke sportům, kde se tolik nezapotí, nebo rovnou k počítači…

Je zřejmé, že sportovní činnost byla z důvodu covidu letos značně omezena. Jak se vám s touto situací dařilo vypořádat?

Bohužel covid naši činnost zásadně ovlivnil, protože dvakrát přerušil naše soutěže. Snažíme se udržet sportovce v pohybu, jenže nabídnout jim můžeme tak akorát výběhy do lesa. Ještě, že v MSK je řada skvělých trenérů, kteří se snaží udržet děti u sportu i pomocí videotréninků nebo her na sociálních sítích. Musím potvrdit, že to funguje.

Jaké cíle jste si vytyčili?

Víte, Svatopluk Čech jednou řekl: „Sláb jenom ten, kdo v sebe ztratil víru, a malý ten, kdo zná jen malý cíl.“ Myslím, že toto motto by mělo být v srdcích a myslích všech sportovců našeho klubu.

Do jaké míry je fotbal finančně náročný?

Kopaná je lidový sport, finančně dostupný a srovnání s jinými sporty pro ni není nijak tristní. Samozřejmě, že v klubu tolerujeme, a bereme ohled na finanční problémy rodičů, kterým se snažíme kompenzovat nákup tréninkových pomůcek nebo vybavení. A také členské příspěvky nemůžeme srovnávat s tenisem nebo hokejem.

Zdroj: MSK Orlová

Jak jste se dostal ke sportu vy? Co pro vás sport znamená?

Já jsem vyrůstal v době, kdy nebyly počítače, mobily, internet, kino hrálo jednou týdně a televize od 19 do 22 hodin, pokud šel vůbec proud (smích). Takže pro mě bylo sportovní vyžití jediným normálním trávením volného času. Učaroval mi fotbal, a tuto káru tlačím před sebou už asi šedesát let.

Orlová je známá tím, že má dobré sportovní zázemí. Je snad něco, co vám chybí, nebo co byste změnil?

Složitá otázka. Na jednu stranu máme areál v krásném prostředí lesoparku, mnoho sportovišť u sebe, které se dají tréninkově prolínat. Na druhou stranu areál nám pomalu, ale jistě chátrá. Ne, že by šlo o údržbu, ale pokud do nemovitosti průběžně neinvestujete, nejde udržet 50 let starý majetek v původním funkčním stavu. O tom je přesně náš sportovní areál. Je nádherný, ale pomalu a jistě mu dochází funkčnost. Oproti jiným, mnohdy i menším městům, jsme technologicky pozadu tak o dvacet let. Areál využívá denně až 600 sportovců a nechci ani uvádět, kolik osob navštíví areál v době konání utkání, a to jak mládežnických, tak seniorských. Někdy si tady říkáme, abychom pomalu nedopadli jako naše letní koupaliště. Věříme, že město Orlová náš pěkný areál nenechá upadnout.

Sportovně založená Základní škola Mládí s fotbalovým klubem spolupracuje. Jak byste zhodnotil tuto spolupráci?

Spolupráce je výborná, otázkou spíš je jiná věc. Absencí sportovní haly je totiž náš klub odkázán na tělocvičny právě orlovských základních škol, bohužel rozměrově nevyhovujících, ale díky bohu za ně. Nebojím se říct, že nebýt vstřícného přístupu managementu orlovských škol, sport v Orlové by už snad ani neexistoval.

Kolik je dětí, které v klubu vydrží a těch, které přejdou k jinému sportu?

Každé dítě, které zůstane u jakéhokoliv sportu, je obrovským přínosem pro město, pro Orlovou. Jak jsem již zmínil, sport není procházkou v růžové zahradě. Kdo chce něco dokázat, musí opravdu tvrdě pracovat, v tomto případě trénovat. A kdo nechce? Zde je naším zásadním úkolem udržet kluka či holku aspoň u nějakého méně náročného sportu.

Co byste popřál orlovskému sportu?

Lepší podmínky. Vezměte si, že v našem krásném městě žije spousta skvělých talentovaných sportovců. Denisa Rosolová (Helceletová) je dodnes mistryní ČR ve skoku do dálky a sedmiboji. Vyhrála mistrovství republiky, aniž by v Orlové bylo alespoň jedno funkční doskočiště. Samozřejmě, že musela jít za lepším. A taktéž nám odcházejí fotbalisté, hokejisté a další, kteří by mohli nést název města Orlová na svém dresu. Ale prostě jdou za lepšími podmínkami.