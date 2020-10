A také až nezvykle často Třinec v těchto soubojích neprohrává, což nedává Karviné zrovna lichotivou vizitku. Neprohrál s ní ani teď, neboť na hřišti U Bažantnice remizoval 0:0.

Do Karviné přijel s exkarvinským trenérem Františkem Strakou, jenž se stal v minulých dnech novým trenérem Třince, a také s několika hráči, kteří v minulosti karvinský dres oblékali: Richardem Vaňkem, Erikem Puchlem či Tomášem Weberem. Na hostování pod Javorovým navíc nyní působí karvinští gólmani Martin Pastornický s Jiřím Ciupou – oba si zachytali po jednom poločase.

Třinec působil živějším dojmem, ovšem první šance náležely domácím. Smrž zakončil vedle brány, v souboji s Pastornickým zase neuspěl Janečka.

Třinec, jenž pod Strakou změnil rozestavení, postavil po delší odmlce středopolaře Steihnhübela, který od úvodního kola laboroval se zraněním.

Před koncem poločasu mohl jít do vedení, kdy nenápadný balon přeskočil Neumana a ten měl co dělat, aby jej na mokrém terénu stihl zachytit ještě před brankovou čarou.

Do druhé půle udělal kouč domácích Juraj Jarábek čtyři změny v sestavě, do hry se v 70. minutě dostal i Brazilec Tavares, nikdo z Karvinských však s bezbrankovým stavem už nic neudělal. Hosté z Třince si připsali na konto jednu pološanci a to bylo vše.

„Je to další remíza s Třincem, ale je třeba si uvědomit, že jsme trénovali jinak než soupeř. Ten se připravoval na druholigový duel s Vlašimí, kdežto my pracovali hlavně na fyzické kondici. Naše hra byla tím pádem utahaná a pomalá, naopak Třinec působil v první půli živějším dojmem. Asi to bylo i tím, že k nim přišel kouč Straka a opravdu makali, napadali nás. Každopádně jsme přípravný duel uvítali, je to lepší, než kdyby kluci měli hrát mezi sebou jen modelový zápas,“ poznamenal Jarábkův karvinský asistent Marek Bielan.

Karviná: Neuman (46. Hrdlička) – Jursa (46. Holiš), Santos, Šindelář (46. Stropek), Qose (70. Tavares) – Hanousek, Mangabeira (46. Horin), Smrž, Bartošák – Janečka (46. Vlachovský) – Haša. Trenér: Jarábek.