Termín zápasu se jim postavil do cesty zrovna před důležitým nedělním derby v Bohumíně, kde se bude hrát o první místo. Trenér Dětmarovic Josef Jadrný tušil, že letos nebude pohárová soutěž pro klub zase tak atraktivní, a tak nepostavil nejsilnější sestavu.

„Pohár je letos za trest. A to máme štěstí, že jsme nastoupili proti soupeři z třetí ligy. Kdybychom hráli proti druhé lize, už bychom se museli nechat otestovat na covid. A testy nejsou zadarmo,“ upozornil Jadrný s odkazem na odstoupení tří divizních týmů, které se v týdnu odhlásily z letošního MOL Cupu přesně z tohoto důvodu,

„Odehráli jsme to tak, aby kluci dostali rovnoměrně minutáž, tedy s ohledem na herní vytížení v posledním utkání. Jsem rád, že si zahráli všichni, a hlavně, že se nám před nedělí nikdo nezranil. Derby v Bohumíně je pro nás mnohem důležitější,“ potvrdil Jadrný to, co už v Dětmarovicích stejně každý věděl.

Každopádně si hráči i tak ověřili, že rozdíl mezi MSFL a divizí je výrazný. „Ale brali jsme to opravdu jako tvrdší trénink. Nevím, jak by to vypadalo, kdybychom postavili základ od začátku. Soupeř samozřejmě postoupil zaslouženě, diváci viděli góly a my se už koncentrujeme na neděli,“ zhodnotil porážku lapidárně trenér Dětmarovic.

SK Dětmarovice – FC Hlučín 1:6 (0:4)

Branky: 88. z pen. Staško – 36. a 76. Wolf, 13. R. Dostál, 26. Padých, 38. z pen. Kraut, 56. P. Rubý. Rozhodčí: Richtár – Šimeček, Dedek. ŽK: 0:1. Diváci: 148.

Dětmarovice: Sýkora – Václavek, Hrtánek (46. MackDonald), Moskál, J. Uher – Jež (69. Valoch), Holec, R. Macko, Zach (68. Ciku) – Řapek (63. Staško), Tomáš (73. Madecki). Trenér: Jadrný.