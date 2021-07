„Hráli jsme v okleštěné sestavě. Navíc na pátečním tréninku se nám zranil Skroch, který si vykloubil rameno,“ řekl dolnobenešovský trenér Marcel Melecký. „Už tak náš úzký kádr dostal další ránu,“ dodal. V samotném utkání domácí kralovali. „Od Krnova jsem čekal více, ale stejně jako my, nebyl kompletní. První poločas byl dobrý, druhý už kvalitu neměl,“ podotkl kouč Dolního Benešova.

Další zápas jeho tým odehraje v sobotu, a to v Hranicích. „Věřím, že už budeme mít více hráčů. Dle slov našeho nejvyššího, by z Opavy měli dorazit Gorčica s Veselým. Vypadalo to, že by nás mohl posílit i Denis Kramář, ale ten zůstává v Opavě,“ řekl ještě k posílení týmu Marcel Melecký.

Dolní Benešov – Krnov 7:1 (6:0)

Branky Benešova: Býma 4, Massaniec, Mlýnek, Pecuch.

Dolní Benešov: Baránek – Massaniec, Kubík, Moravec, Rončka – Pecuch, Karčmář, Rubý, Sobek – Mlýnek – Býma. Trenér: Marcel Melecký.