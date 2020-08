Branky: 88. Staško z pok. kopu - 36. a 76. Wolf, 13. R. Dostál, 26. Padych, 38. Kraut z pok. kopu, 56. Rubý. Rozhodčí: Richtár. ŽK: L. Kundrátek (H.). Diváci: 148. Dětmarovice: Sýkora - Václavek, Hrtánek (46. MackDonald), Moskál, J. Uher - Jež (69. Valoch), Holec, R. Macko, Zach (68. Ciku) - Řapek (63. Staško), Tomáš (73. Madecki). Trenér: Jadrný. Hlučín: Vyklický - Wolf, Hudeczek (46. Rubý), Massaniev, P. Kundrátek - Opatřil (60. Dydowicz) - R. Dostál, T. Dostál, L. Kun-drátek (70. Kovala) - Kraut (46. Mac), Padych (70. Buchvaldek). Trenér: West.

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic): „Pohár je letos za trest. Odehráli jsme to tak, aby kluci dostali rovnoměrně minutáž, tedy s ohledem na herní vytížení v posledním utkání. Jsem rád, že si za-hráli všichni, a hlavně, že se nám před nedělí nikdo nezranil. Der-by v Bohumíně je pro nás mnohem důležitější.“

Roman West (trenér Hlučína): „Hráli jsme velmi dobře. Zápas jsme rozhodli už v prvním poločase, kdy jsme dali čtyři branky. Z naši strany šlo o kontrolovaný výkon, třeba ihned po ztrátě míče jsme ho byli schopni získat zpět. Po přestávce jsme prostřídali sestavu a přidali ještě dvě branky.“ (čin, rob)

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - FRÝDEK-MÍSTEK 0:1 (0:0). Branka: 52. Varadi. Rozhodčí: Kostelník. ŽK: Vrána, Veselý - Hladík, Varadi, Zapalač, Hykel, Dziuba, Žondra. Diváci: 212. Frýdek-Místek: Zouhar - Literák, Straňák, Dziuba, Russmann, Dudek, Varadi, Za-palač, Bzirský, Skwarczek, Hladík. Trenér: Hubník.

Michal Hubník (trenér Frýdku-Místku): „Splnili jsme cíl a zase jsme se vrátili na vítěznou vlnu. Příležitost dostali i kluci, kteří do-sud nebyli tolik vytížení. Taky je dobře, že se nám povedlo nein-kasovat.“ (sob)

HLUBINA - VÍTKOVICE 6:3 (3:2)

Branky: 14. a 25. Krčmařík, 32. Hommes, 67. Švábík, 88. Petrík, 93. Hanauer - 23. Stanojkovič, 26. Paleček, 69. Motyčka. Rozhodčí: Laštuvka. ŽK: Hommes, Fré-bort - Motyčka, Václavík. Diváci: 400. Hlubina: Otoupalík - Dziža, Vančo, Tomek, Podraza (46. Frébort) - Klíma (57. Petrík), Švábík (85. Hanauer) - Ulman (60. Gaži), Hommes, Sasko - Krčmařík (69. Karel). Trenér: Woznica. Vítkovice: Košec - Gula (46. Němec), Macík, Motyčka, Rončka - Konečný (46. Šindler), Václavík, Kalfas, Kouřil (59. Benc) - Pale-ček, Stanojkovič (85. Fikáček). Trenér: Pištěk.

Jan Woznica (trenér Hlubiny): „Těžký zápas, který nám vzal hodně sil. Jsme rádi, že jsme postoupili. Myslím, že v prvním polo-čase jsme byli lepší, bohužel vždy po gólu soupeř vyrovnal, takže vše bylo otevřené. Nakonec ale podle mě zasloužená výhra. Vít-kovice toho už ve druhé půli moc neměly, rozhodla produktivita. Jen jsme si potvrdili přípravu, že i proti divizním celkům můžeme hrát.“

Robert Pištěk (trenér Vítkovic): „Gratuluji soupeři, který byl vý-borně připravený. To, co jsme my chtěli, hrál naopak on, to nás dostalo do úzkých a pramenil z toho první poločas. My jsme ne-hráli nic, ale výkon všech tří rozhodčích byl naprosto katastrofální. Celkově ostuda. Místo, abychom soupeře dostali pod tlak, tak je to naopak. My si nebyli schopni ani rozehrát míč. Navíc děláme šíle-né chyby, po nichž dostáváme góly. Začátek druhé půle byl lepší, ale po neproměněné vyložené šanci šla naše hra zase dolů.“ (hek)

NOVÝ JIČÍN - PETŘKOVICE 0:3 (0:0)

Branky: 60. Mládek, 70. Moučka, 78. Raab. Rozhodčí: Bebenek. ŽK: Gomola - Praus. Di-váci: 147. Nový Jičín: Hub - D. Palla, Blejchař, Nippert, Málek (87. Hutník) - Ságner (75. Janovský), Trajkovski (80. Magdon), Jesch (84. M. Palla), Mrkvička (54. Vokoun), Kadlčík - Gomola. Trenér: Blejchař. Petřkovice: Květon - Wala, Honiš, Plesník, Strakoš - L. Ptáček (46. Neumann), Praus, Holzer (80. Míšanec), Mládek, J. Ptáček (46. Moučka) - Smékal (67. Raab). Trenér: Adler.

Petr Blejchař (trenér Nového Jičína): „Klasické pohárové utkání, které jsme brali jako přípravu na víkendový zápas s Opa-vou. S prvním poločasem jsem byl maximálně spokojený. Hráli jsme výborně v defenzivě. Bohužel po hodině hry jsme inkasovali. Tento gól zápas zlomil a soupeř zaslouženě vyhrál.“

Lubomír Adler (trenér Petřkovic): „Chtěli jsme hrát a předvá-dět kvalitní hru, což si myslím, že se povedlo. Jediné, co nám ne-šlo, byla finální část, koncovka. Ta nás trápí už nějakou dobu, ne-proměňujeme spoustu šancí. Pořád ale hledáme hráče, kteří by to mohli hrát. Tohle byl zápas o jednom gólu, který jsme dali až ve druhé půli, ale už jsme dominovali. Celý zápas jsme měli pod kon-trolou. Výsledek je pro soupeře milosrdný, šest sedm branek jsme dát mohli.“ (rob, hek)

RÝMAŘOV - PROSTĚJOV nehráno.

SLAVIČÍN - TŘINEC 0:3 kontumačně.