„Super. Každý z nás hraje fotbal pro fanoušky. I jako nápad byla anketa dobrá. Bomba,“ neskrýval radost Kopel.

Jste možná nejpopulárnější fotbalista v okrese Karviná…

(zasměje se) Tak to nevím. Ale z těch jmen, která ve výběru byla, je hodně, jež by mohla být na mém místě. Třeba Giluš (David Gill), Radek Szarowski a další ikony, starší kluci. Ale jsem rád, že lidé zvolili zrovna mě.

Jaký ohlas anketa ve vašem okolí způsobila? Zapojil jste do hlasování i rodinu a kamarády?

Ne, že bych někoho nabádal, ale vím, že členové rodiny, kamarádi a tak se zapojili. Určitě Fučíkovci. Abych řekl pravdu, já o tom, že jsem součástí nějaké ankety, v první chvíli ani nevěděl. Právě kluci z Fučíku mi o tom řekli, až potom jsem zahlasoval také. Pár hlasů jsem poslal Hofimu (Josefu Hoffmannovi), Dorozlíkovi (Davidu Dorozlovi), Tondovi Bučkovi a tak.

Sobě ne?

Ne, to mi přišlo blbé. Přece jen jsem chtěl, aby to bylo trochu spravedlivé. Ale narazil jsem na řadu lidí, kteří mi řekli, že hlas dali mě. To stejné rodina. Dokonce mi někteří řekli, že už můj ksicht nemůžou ani vidět. (směje se)

Kolik vás bude celá záležitost stát do týmové pokladny?

Čekám na zprávu. Už minule jsem musel dát za rozhovor pět set, tak uvidíme, s čím přijdou teď. Myslím si ale, že to bude podoobné. Bude to ještě zajímavé, protože koho potkám, a hlasoval pro mě, tak se ptá, kdy bude nějaká akce a tak. Fučíkovci mi pak na WhatsApp psali, že jsem druhý, ale že to ještě doženeme.

Jednou z cen pro vítěze je tisíc korun na sázení u Fortuny. Jak s tím naložíte?

Zatím nevím, o tom jsem nepřemýšlel. Dokonce jsem četl, že někdo dával něco na charitu, takže klidně je možné i něco touto cestou. Mě hlavně těší, že jsem vyhrál u lidí a fanoušků.

Sázíte?

Ano, většinou buď českou ligu, nebo zahraniční soutěže. Fandím Manchesteru United, na který často dávám. Už mě to samozřejmě párkrát vypinkalo, ale i když člověk tušil, že to nevyjde, stejně jsem na ně dal. Ale mám rád, když United hrají, tak pokud to má i tuhle nadstavbu a adrenalin. Potom si vsadím.

Dostanete také plaketu. Půjde na nějaké čestné místo, kde třeba máte i dřívější poháry a ocenění?

Do garáže to určitě nepůjde. Mám doma místo, kde jsou nějaké úspěchy vystavené, ať už jako hráč, nebo už i mládežnický trenér, protože teď trénuji ve Vítkovicích, od června budu v Karviné. Takže si vedu svou malou Síň slávy, manželka mi vystřihává články z novin, lepí do sešitu. Mám malou kroniku a místečko tomu určitě najdu.

Teď ale další góly nepřidáváte, FAČR ukončil všechny nižší soutěže. Co o tomto kroku soudíte?

Dost mě to mrzí, protože s Fučíkem jsme už druhý rok hráli o postup, bylo to reálné, a kvůli situaci to dvakrát nevyšlo. Člověka to štve, protože v okrese každého bijeme, za celou sezonu máme jen pár vyrovnaných zápasů, takže si myslím, že v I.B třídě bychom fungovali úplně v pohodě. To vím i podle vzájemných přáteláků, ve kterých neprohráváme. Bohužel my jsme starší mančaft, průměr snad 35 let a víme, že za rok na to dosáhnout bude zase těžší. Je to pro nás a pro Fučík škoda, zvlášť když nám scházelo odehrát do poloviny čtyři zápasy. Musíme začít zase znova a kdoví, jestli se to ještě povede.

Sám patříte ke starším hráčům. Dost se mluví o tom, že fotbalistů může ubývat, že si najdou jiné koníčky…

(skočí do řeči) No právě. V tom je ta situace blbá, protože sám jsem od pár kluků slyšel, že je to kvůli covidu přestává bavit. A nejen od nás, z vícero klubů. Navíc člověk za tu dobu, kdy se nehraje, nebo jen málo, shnije, jelikož málokdo se přinutí jít si zaběhat. Není to dobré.

Vy jste přibral, nebo se udržujete?

Určitě něco ano, na druhé straně já nikdy nebyl hubeňour, vždycky jsem byl mohutnější. To všichni ví. V lednu jsem sice pět kilo shodil, protože jsem trénoval, běhal, ale teď to mám zase zpátky. Ale u mě se to snad ztratí. (usmívá se)

A hodláte pokračovat, nebo také jste uvažoval, že skončíte?

Uvažoval jsem, protože třicet let hraji, je mi šestatřicet, navíc trénuji i děti, což je také časově náročné. Naštěstí v okrese nemusím být na každý trénink, takže to zvládám a ještě jednu sezonu dám. Pak uvidíme.

Co vás u fotbalu drží?

To je jak droga. Hraji to třicet let a neumím si život bez něj představit. Dává mi to pohyb, protože jinak bych shnil úplně. Jen bych přibíral. Aspoň mě to donutí se hýbat.

Máte ještě před sebou nějaký cíl, nebo sen?

Hráčsky bych chtěl pomoci Fučíku do I.B třídy a zahrát si ji. Zkusit to s kluky. Jako trenér bych pak rád vychoval ligového hráče. Abych si jednou mohl řekl, že tenhle kluk mi prošel rukama a teď hraje profesionální fotbal.