„V prvním poločase jsme zaostávali v agresivitě a kvalitní domácí tým trestal naše chyby v rozehrávce. Naší pomalou hrou jsme se nicméně snažili dostat před bránu domácích, ale moc nám to nešlo. Celkově se nám v úvodním poločase nedařilo," řekl pro klubový web trenér Karviné Jozef Weber.

„Pomohlo až střídání do druhé půle. To už bylo z naší strany něco jiného. Věřím, že bude platit „těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Nějaká snadná výhra by nás mohla ukolébat, ale ta první půle nám ukázala některé věci, na kterých budeme pracovat," dodal Jozef Weber.

PŘÍPRAVA:

MFK Ružomberok - MFK Karviná 2:1 (2:0)

Branky: 21. z pen. Kochan, 28. Tancík - 78. Papadopulos.

Sestava Karviné: Neuman - Křapka, Eduardo (46. Buchta), Dramé (81. Svoboda), Bartošák - Jean Mangabeira (46. Stropek), Nešický - Siňavskij, Qose (54. Zych), Jurásek (46. Mikuš) - Papadopulos (80. Tavares). Trenér: Weber.