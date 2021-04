„Za komunistů patřilo hřiště Dolu Fučík 5, ale s tím, jak docházelo na restituce a převáděly se pozemky, tak vše přešlo pod firmu Asental. My tam pak byli v pronájmu, hlavní plocha byla církve, tuším že Benediktinů. Asental na nás tlačil, ať buď všechno včetně budovy odkoupíme, nebo půjdeme,“ popisuje předseda klubu Baník Fučík Orlova Miroslav Nowak.

„Asentalu bylo vedlejší hřiště, příjezdová cesta a budova, ta ale stála na pozemku patřícím Benediktinům, kteří vlastnili i hlavní plochu. Fučík pochopitelně na to peníze neměl, tak nám vše vypověděli s tím, že mají kupce. Tak to skončilo. Byla i snaha, že by se formou výměny pozemků zapojilo i město, ale bohužel,“ říká Miroslav Nowak.

„Klub vzniknul jako Meteor Orlová a svého času bojoval dokonce o postup do divize. To se psal rok 1954 a zápasy sledovalo i tisíc diváků,“ vybavuje si pamětník Jan Buzek.

„Nabitá skupina slezské fotbalové župy s Třincem, Opavou nebo Orlovou nabízela kvalitu. Současná Slavia Orlová působila o soutěž níže. Tohle byl nejvýše postavený klub ve městě,“ přibližuje zajímavost.

Baník Fučík Orlová je jeden z nejstarších klubů na Karvinsku, s rokem vzniku 1927. „Po Slovanu Orlová, který už ale nevyvíjí žádnou činnost, jsme vlastně v Orlové nejstarší,“ hlásí Miroslav Nowak.

Na slavné časy už jen v nostalgií vzpomíná. Loučení se stadionem, který postupně chátral, bylo smutné. Tým chodilo podporovat pár desítek srdcařů.

V současné době působí Baník Fučík Orlová v okresním přeboru. Do přerušení soutěže stihl sedm zápasů, všechny vyhrál při skóre 38:7 a patřilo mu druhé místo za Těrlickem.