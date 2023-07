Fotbalisté MFK Karviná remizovali ve středečním přípravném zápase na soustředění v Polsku s celkem Wisla Pulawy 2:2.

Trenér Karviné Tomáš Hejdušek. | Foto: MFK Karviná

Slezané duel s polským třetiligistou nerozehráli dobře, přesto je po deseti minutách poslal do vedení Traore. Místo navýšení skóre však přišel ještě do přestávky obrat. Po změně stran dokázal už jen čtvrthodiny před koncem srovnat Ezeh.

„Třetiligového soupeře musíme porazit a neomlouvá nás ani to, že jsme do utkání šli z plného tréninkového zatížení. Na klucích byla znát únava a dokreslují to i dvě střídání kvůli křečím. Ale opakuji, to nás neomlouvá,“ řekl pro klubový web trenér MFK Karviná Tomáš Hejdušek.

„Měli jsme katastrofální vstup do utkání. Byly tam nepřesnosti a kluci kazili jednoduché přihrávky. V tréninku se musíme zaměřit na obranu, protože není možné, abychom v každém zápase inkasovali minimálně dva góly. To nejde. Celý tým musí být důslednější v obranné fázi, jinak nás dál bude každý soupeř trestat,“ dodal Tomáš Hejdušek.

Příprava (středa 5. 7. 2023):

Wisla Pulawy – MFK Karviná 2:2 (2:1)

Branky: 14. Kargulewicz, 30. Retlewski - 11. Traore, 75. Ezeh. Hráno v Sedleci (Polsko).

Karviná: Neuman (46. Mrózek) - Hošek, Bederka (65. Kauan), Kauan (46. Krčík), Antovski (46. Vinicius) - Traore, Moses - Mikuš, Málek (46. Ezeh), Rezek (65. Antovski) - Adeleke (46. Franko). Trenér: Hejdušek.