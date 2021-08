Ligista mohl rozhodnout už v závěru normální hrací doby, kdy byla po ruce v malém vápně domácího Waly nařízená penalta. Tu ale Kuzmanovič neproměnil, když přestřelil. Atraktivní souboj si nenechal ujít pří návštěvě 1700 diváků ani bývalý trenér hokejové reprezentace Alois Hadamczik.

„Byl to zápas se vším všudy. Porážka nás mrzí, kluci ale zaslouží za výkon velký obdiv a poděkování. Baník jsme chtěli potrápit, což se nám podařilo. Dostali jsme zápas do prodloužení a více než sto minut to drželi na 0:0,“ řekl trenér Hlučína Lubomír Adler.

„Je škoda, že jsme to nedotáhli aspoň do těch penalt. I my jsme nějaký gól dát mohli. Kluci to ale odmakali parádně, zvládli to i takticky. Bylo by naivní, kdybychom si to s Baníkem chtěli rozdat na férovku, to by dopadlo špatně,“ dodal Lubomír Adler.

„Zápas jsme výsledkově zvládli, ale představovali jsme si to jinak. Chtěli jsme to odpracovat jednodušeji, vyhrát s lepším výkonem v normální hrací době a ušetřit síly na sobotu na ligu, což se ale bohužel nepodařilo,“ litoval kouč Baníku Ondřej Smetana.

„Po slušném úvodu jsme dali domácím až příliš prostoru, nebyli jsme tak důslední, nedostupovali jsme je. Soupeř se chytil a mohl nás i potrestat ze dvou šancí. Ve druhém poločase jsme to mohli ukončit, ale nedali penaltu a vypili si to až do dna. Pozitivní je pouze postup," uzavřel Ondřej Smetana.

2. kolo MOL Cupu (středa 25. 8. 2021):

Hlučín – Baník Ostrava 0:1 po prodl. (0:0)

Branka: 108. Smékal. Rozhodčí: Křepský – Horák, Pochylý. ŽK: Neumann – De Azevedo, Jánoš. ČK: 83. Wala (Hlučín). Diváci: 1718.

Hlučín: Lapeš – Wala, Plesník, Hasala, Lehnert – Opatřil (77. Holzer) – Kundrátek, Mládek, Neumann (63. Hykel), Tomšů, Moučka (99. Dostál) – Lokša (77. Buchvaldek). Trenér: Adler.

Baník Ostrava: Budinský – Sanneh (99. Smékal), Pokorný, Harušťák (89. Juroška), Granečný (80. Jaroň) – Sor, Budínský, Jánoš, Kuzmanovič, De Azevedo (57. Fleišman) – Almási (57. Chvěja). Trenér: Smetana.