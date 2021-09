„Měli jsme nějaké šance na to, aby to bylo o dva góly. Soupeř mě překvapil, že i za nepříznivého stavu zarputile bránil a hru neotevřel. Postup a vychytaná nula, první v této sezoně, mě samozřejmě těší,“ dodal Jozef Weber.

„Škoda, že postup do dalšího kola nebyl lehčí. Ale je vidět, že neprocházíme lehkým obdobím, na naší hře byla znát nervozita a o vítězství jsme se strachovali až do poslední minuty,“ začal hodnotit zápas trenér Karviné Jozef Weber.

Fotbalisté Karviné postoupili v domácím poháru do osmifinále, když ve středečním zápase 3. kola MOL Cupu zdolali druholigovou Chrudim 1:0. Autorem jediné branky byl v závěru prvního poločasu mladý polský útočník ve službách Slezanů Kacper Zych.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.