„Soupeř přijede určitě v nejsilnější sestavě a to je dobře, o motivaci je postaráno,“ usmál se kouč. „Hrajeme doma, kde se nám daří a všichni se budeme snažit podporu fanoušků splatit co nejlepším výkonem. Musíme eliminovat útočnou fázi Slavie. To ale neznamená, že budeme jenom bránit. Pokud chceme být úspěšní, musíme být organizovaní, zodpovědní a nebezpeční směrem dopředu. Kluci musí hrát jako o život,“ naznačil Tomáš Hejdušek recept, který by na zkušené hosty mohl platit.

Pohárový zápas bude určitě zajímavý pro Ondřeje Lingra, Matěje Juráska a Eduarda Santose, kteří působili v Karviné a nyní oblékají dres Slavie.