/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Karviné úvodní přípravné utkání před startem ligy zvládli. V pátek zdolali Podbrezovou, čtvrtý tým uplynulého ročníku slovenské ligy, 3:2. Všechny góly padly v prvním poločase. V jeho závěru dokonali bleskový obrat během pouhé minuty Rezek a Moses. Jaké bylo hodnocení z kabiny MFK?

MFK Karviná - Podbrezová 3:2 (přípravný zápas ve Stonavě, 23. 6. 2023) | Foto: MFK Karviná

„Máme na čem stavět. Paradoxní bylo, že v první půli byl soupeř lepší a my jsme ji vyhráli. Ve druhé jsme zase měli převahu, ale branka žádná nepadla,“ řekl trenér MFK Karviná Tomáš Hejdušek, který dovedl celek z FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zpět mezi českou elitu.

„Výhru vždy berete, my ale musíme zapracovat hlavně na obranné činnosti. V prvním poločase jsme dvakrát inkasovali a mohlo to být s námi ještě horší, soupeř měl opravdu čtyři velmi dobré šance. To mě celkem vyděsilo,“ vykládal kouč Slezanů.

MFK Karviná - Podbrezová 3:2 (přípravný zápas ve Stonavě, 23. 6. 2023). Trenér Karviné Tomáš Hejdušek.Zdroj: MFK Karviná

„Oba góly jsme si dali vlastně sami po chybách. Zbytečně jsme tam vymýšleli, místo abychom si to nekomplikovali a dali to hned nahoru. Po změně stran jsme to zjednodušili a branku už nedostali, což bylo dobře,“ dodal Tomáš Hejdušek.

„Vzhledem k náročnému týdnu a počasí, kdy je strašně dusno, jsme to zvládli docela dobře. Ano, byly tam chyby, ale je to pořád začátek přípravy. Bylo taky pozitivní, že jsme vždy rychle zareagovali na inkasovaný gól,“ uzavřel ostřílený střední obránce Karviné Jan Žídek.

