/FOTOGALERIE/ Pořádně vytočený byl po sobotním přípravném utkání na hřišti polského celku GKS Tychy trenér Karviné Tomáš Hejdušek. Po kvalitním prvním poločase a zaslouženém dvoubrankovém vedení přišel po přestávce zkrat nové "jedenáctky" a nakonec z toho byla prohra 2:3.

GKS Tychy - MFK Karviná (přípravný zápas v Polsku, 1. 7. 2023). V prvním poločase trenér Slezanů většinou svým svěřencům tleskal. Po přestávce se jeho nálada výrazně změnila. | Foto: MFK Karviná

„První poločas jsme byli kompaktní. Byly tam vidět věci z tréninku, tedy výstavba, přechod, presink i represink. Nebojím se říct, že to mělo být do pauzy 5:0. Před kluky za prvních pětačtyřicet minut smekám, takhle si naši hru představuju,“ vykládal Tomáš Hejdušek.

Výkonem ve druhé půli byl šokovaný. „Takhle jsem v Karviné ještě naštvaný nebyl. Jestli si někteří hráči, ať už mladší nebo starší, myslí, že to tady odchodí, tak to mají smůlu. Musejí si uvědomit, že my chceme vyhrát všechny zápasy, nejen mistrovské, ale i ty přátelské. Tohle si budeme muset podrobně vyhodnotit,“ dodal naštvaný kouč MFK.

„Těžko se to snáší. V poločase jsme vedli 2:0, byli jsme hodně na balonu, měli šance. Mohli jsme klidně přidat další tři góly a bylo hotovo. Bohužel jsme nedali a nakonec nám to zhořklo,“ vykládal záložník Karviné Sebastian Boháč, který byl na hřišti během povedené první půle.

