Fotbalisté MFK Karviná porazili v pátečním přípravném utkání ve Stonavě slovenskou Podbrezovou 3:2. Slezané dvakrát prohrávali, divoký první poločas nakonec dovedli k vedení, když se během minuty trefily do šatny Rezek a Moses. Po změně stran už branka nepadla.

Fotbalisté MFK Karviná, kteří se po roce vracení do ligy, začali ve čtvrtek 15. června s přípravou na nový ročník. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

„Máme na čem stavět a to je pozitivní. Potkali jsme se s velmi dobrým soupeřem. Přestože jsme první půli vyhráli, tak bylo vidět, že jsme utahaní. Podbrezová také měla více příležitostí,“ řekl pro klubový web trenér Karviné Tomáš Hejdušek.

„Ve druhé půli jsme byli lepší my a je škoda, že jsme utkání nerozhodli dřív. Musíme zapracovat na obranné fázi, protože si to komplikujeme. Soupeř měl v první půli čtyři šance. Po změně stran jsme to zjednodušili a hned to bylo znát,“ dodal kouč MFK.

Příprava ve Stonavě (pátek 23. 6. 2023):

MFK Karviná – FK Železiarne Podbrezová 3:2 (3:2)

Branky: 10. Ezeh, 44. Rezek, 45. Moses – 9. Galčík, 17. Paraj.

MFK Karviná: (1. poločas): Ciupa - Hošek, Bederka, Žídek, Galus - Moses, Boháč - Rezek, Bartl, Antovski - Ezeh. (2. poločas): Mrózek - Hošek (61. Mikuš), Krčík, Kauan, Galus (61. Motyčka) - Žák, Traore - Memić, Málek, Papalele - Vinicius. Trenér: Hejdušek.