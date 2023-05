/VIDEO, FOTOGALERIE/ Vítězem okresního kola 3. ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku v Ostravě se stal při své premiérové účasti tým Siemens Frenštát pod Radhoštěm, který v úterý ve finále na hřišti v Koblově porazil po penaltovém rozstřelu dalšího nováčka - výběr Technických služeb Havířov. Třetí skončilo mužstvo reprezentující OZO Ostrava. Turnaje se zúčastnilo celkem sedm celků.

Zaměstnanecká liga Deníku 2023 v Ostravě | Video: Jakub Nohavica, David Hekele

„Super turnaj, super výsledek, jsme moc spokojeni. První místo je asi nadplán,“ řekl Tomáš Kocián, brankář vítězného týmu Siemens Frenštát pod Radhoštěm. Ten již nyní vyhlíží s úspěšnými parťáky účast v regionálním kole, které se odehraje v první polovině června v Olomouci.

„Cíle? Uvidíme podle soupeřů, to je teď těžko odhadovat. Každopádně budeme chtít předvést alespoň to co tady, snad vyhrajeme a zase postoupíme,“ prohlásil Tomáš Kocián, který předvedl jen během finále několik skvělých zákroků.

Po penaltovém rozstřelu nakonec slavil. „Měl jsem při něm sice trochu smůlu, ani jednu penaltu jsem nechytil, dvě jsem ale vystihl a při jednom pokusu soupeř minul. Kluci proměnili všechny, takže dobré,“ vykládal gólman vítězů.

„Máme dva kluky z I.A třídy, jinak hrajeme I.B třídu. Všichni se známe, za Siemens jsme už nějaké turnaje společně absolvovali. Věděli jsme před finále o síle soupeře, o to více je výhra cennější,“ dodal Tomáš Kocián ze Siemens Frenštát pod Radhoštěm.

Poražený finalista měl v sestavě třeba Borise Förstera, který hraje divizi za Hlubinu. Nechyběl ani Filip Racko, bývalý záložník Baníku Ostrava, který dával na Spartě v září 2005 gól při ligovém vítězství 2:0. Nyní trénuje Vratimov v krajském přeboru

„Super pocity, super turnaj, který jsme odehráli na maximum. Byli jsme tu poprvé, vůbec jsme nevěděli, co nás čeká. Říkali jsme si, že možná se jen zúčastníme, možná budeme hrát o vítězství,“ hlásil Filip Racko z Technických služeb Havířov.

„Škoda, že jsme inkasovali v závěru na 2:2, ale myslím, že když se na to podíváme druhý den v práci, tak budeme spokojení,“ dodal Filip Racko, který je stále aktivním fotbalistou. „Když nás je ve Vratimově málo, tak si jdu zahrát,“ přiznal.

„Ale měli by to hrát mladší kluci. Fotbalově to ještě zvládám, ale když z toho vypadnete na nějaký ten rok, tak se potom do toho těžko dostává. Když jdu na pár minut do zápasu nebo si pořádně s kluky zatrénuji, tak to druhý den bolí,“ uzavřel Filip Racko.

ZAMĚSTNANECKÁ LIGA DENÍKU 2023

Výsledky okresního kola v Koblově na Ostravsku (23. 5. 2023):

Skupina A: Biocel Paskov Lenzing – Severomoravské vodovody a kanalizace 1:3, TS Karviná – OZO Ostrava 1:6, Biocel Paskov Lenzing – OZO Ostrava 2:5, Severomoravské vodovody a kanalizace – TS Karviná 4:1, Severomoravské vodovody a kanalizace – OZO Ostrava 1:5, Biocel Paskov Lenzing – TS Karviná 7:4. Skupina B: Siemens – Biocel Paskov Lenzing II 4:2, TS Havířov – Siemens 1:4, Biocel Paskov II – TS Havířov 3:6. Semifinále: TS Havířov – OZO Ostrava 4:1, Siemens – Severomoravské vodovody a kanalizace 7:2. O 5. místo: Biocel Paskov Lenzing – Biocel Paskov Lenzing II 3:2 po penaltách. O 3. místo: OZO Ostrava – Severomoravské vodovody a kanalizace 6:0. Finále: Siemens – TS Havířov 3:2 po penaltách. Konečné pořadí: 1. Siemens Frenštát pod Radhoštěm, 2. TS Havířov, 3. OZO Ostrava, 4. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, 5. Biocel Paskov, 6. Biocel Paskov II, 7. TS Karviná.