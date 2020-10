I když doma… Vedení klubu v dobré víře znovu zpropagovat ženský fotbal přesunulo dějiště konání duelu na Městský stadion v Prostřední Suché, kde hrají svá domácí utkání divizní Indiáni. Šlágr kola se konal jako pozápas nedělního duelu Indiánů. A dopadl pro dosavadního suveréna soutěže neslavně.

„Nevyplatilo se nám to. Holky nemají to prostředí tak zažité, jsou zvyklé na domácí prostředí pod letním kinem. Problém jim třeba dělaly rohové kopy. K bráně na ně byly moc daleko,“ uznal trenér Gascontrolu Radomír Zábranský.

Problém řešil už před zápasem, protože nastoupil s notně oslabeným týmem. Jako na potvoru mu totiž v tomto termínu odjely hráčky na dovolenou a další byly zase na svatbě. Například střelkyně Břenková, ze které se stala v neděli svědkyně nevěsty.

„Takový je život. Přišla nám do toho i zranění a prostě se to sešlo v absolutně nevhodný moment, kdy jsme hrály proti našemu asi největšímu soupeři. Musím pochválit Petru Fukalovou, která nastoupila s bolestí, nemohla centrovat ani střílet, ale ukázala srdíčko,“ uznal Zábranský.

Zlín nastoupil do zápasu cílevědomě a poločas zvládl jasně 3:0. Od počátku si vytvářel tlak a byla otázka času, kdy mu tam něco spadne. „Naše obrana byla děravá, nic se nedařilo, od brankářky až po poslední hráčku. Zlín nás přejel o parník. Po třetí brance jsme rezignovali,“ všiml si Zábranský.

V kabině se snažil svůj tým nabudit a v začátku druhé půle byly Havířovanky skutečně aktivnější a vypadalo to, že by ještě mohly s výsledkem něco udělat. Měly šance, ale srazilo je trestuhodné neproměňování a fatální chyby vzadu. Po čtvrté brance Zlína už bylo hotovo.

„Soupeři jsme to svým složením i výkonem usnadnily. Musím říct, že zápas holky bolel, ale i přes tuto facku si sáhly na dno. Musíme se omluvit divákům, že to dneska nevyšlo, ale to je fotbal. Doufám, že ještě budeme mít šanci to napravit a zabojovat o postup,“ setřepal ze sebe zklamání Radomír Zábranský.

Gascontrol Havířov – Fastav Zlín 0:5 (0:3)

Branky: 24. Kubicová, 37. z pen. Ševčíková, 41. Hanáčková, 58. Marholtová, 86. Brzósková. Rozhodčí: Kotala – Slavík, Burget. ŽK: 0:2. Diváci: 40.

Havířov: Sikorová – Porembská, Šlégrová, Kuzníková, Janulková, Fukalová, Huvarová, Pochylová, Jančová, Denková, Waszutová. Střídaly: Krokoszová, Miková, Vališová. Trenér: Zábranský.