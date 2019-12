Havířov /FOTO/ – Fotbalový svátek na závěr podzimní sezony viděli sportovní příznivci v Havířově. Místní fotbalistky se postavily několikanásobnému českému mistru ze Slavie Praha.

Z pohárového utkání fotbalistek Havířov - Slavia Praha. | Foto: Tadeáš Bednarz

Hráčky Gascontrolu Havířov se dostaly do osmifinále Českého poháru (do třetího kola, chete-li) a vybojovaly si tak zajímavou konfrontaci s aktuálně nejlepším českým týmem, v evropském žebříčku šestým nejlepším. Havířovské fotbalistky si i přes obrovskou snahu nakonec odnesly z utkání vysokou porážku, ale to nikdo neřešil, protože dvouciferné nálože rozdávají slávistky i v nejvyšší soutěži.