Havířovské fotbalistky měly přitom našlápnuto k postupu. „Rozhodl zdravý rozum, protože zdraví všech je nejdůležitější. Pokusíme se o postup v další sezoně,“ slíbil trenér Havířovanek Radomír Zábranský.

I děvčata FK Gascontrol trpělivě čekala, až se situace kolem koronaviru zlepší a budou moci vyběhnout na trávník. „Holky se však udržovaly i v okleštěných podmínkách. Od nás, od trenérů, pravidelně dostávaly různé zásobníky posilovacích cvičení, nebo čerpaly z projektů FAČR ‚Trénuj doma‘. V současné době již vláda zmírnila některé podmínky pro venkovní tréninky, takže se budeme moci vrátit k normálnímu sportovnímu životu,“ plánuje Zábranský, jehož klub se angažoval nejen v šití roušek, ale pro havířovskou nemocnici vybral i 12 500 Kč na nákup jednorázových oblečení pro lékaře a sestry v první linii.

„Zpočátku chyběly informace, i ty roušky, rukavice a podobně. Sám pracuji v nemocnici a denně vidím, jak tato situace nepříjemně ovlivňuje náš osobní život, a tak nezbývá než opravdu poděkovat všem lékařům, sestrám, zdravotníkům, záchranářům, bezpečnostním složkám, ale i k šičkám roušek a všem dobrovolníkům,“ říká Zábranský, předseda havířovského klubu.

„Volný čas“ využili fotbalistky a jejich příbuzní a známí k rekonstrukci hřiště, které se nyní prodlužuje o tři metry a bude osazeno novými brankami. „Hřiště se nám změnilo v menší staveniště, ale z bezpečnostních důvodů je to nutné. Museli jsme vyhovět fotbalovým řádům,“ přibližuje Zábranský.

Nerad by to zakřiknul, ale i na místě bývalého škvárového hřiště by mohla brzy vyrůst další travnatá plocha.

Fotbalistky po kvalitní zimní přípravě byly víc než měsíc uzamčené doma, nyní zase začínají nanovo s fyzickou přípravou. „Bez fyzičky fotbal hrát nejde. Holky dostaly individuální plány, za květen musí naběhat 75 kilometrů. S kolegyní Petrou Antalíkovou jsme reagovali i na trenérskou výzvu. Na míč dojde v červnu,“ má Zábranský v hlavě přípravu na nový ročník.