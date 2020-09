V dresu domácího Gascontrolu se představila hned trojice nových hraček: Šlégrová, Huvarová a Jančová. Posledně jmenovaná posila z Žiliny zatížila konto Jihlavy čtyřmi trefami.

Ani ostatní hráčky se nedaly zahanbit. Měly smrtící protiútoky, solidně bránily. Několikrát se blýskla i brankářka Sikorová, protože i Jihlava předvedla pár nebezpečných akcí. Palebná síla Havířovanek je však obrovská.

Zdroj: Jiří Hora

„Abych řekl pravdu, nevím, co si o tom mám myslet. V přípravě jsme bez některých opor porazily druholigovou Sigmu a nyní v soutěži i jednoho z favoritů rozdílem dvou tříd. Bohužel nemám žádné měřítko a netuším, jestli jsme v té dlouhé vynucené pauze kvůli koronaviru šli jako tým o tolik herně nahoru, nebo naopak soupeři dolů. Asi až nedělní derby s rezervou Baníku nám dá nějaký konkrétní obrázek toho, jak na tom jsme,“ uvažoval po zápase příjemně zaskočený trenér děvčat Radomír Zábranský.

Výhra jako poděkování Švagříkovi

Paradoxně na hřišti to vypadalo tak, že Jihlava opticky držela míč více na svých kopačkách, ale k ničemu to nevedlo a Havířov už během první půle rozhodl o své výhře. „Druhou půli holky už tak trochu vypustily, protože vedení 5:1 je uspokojilo. Nesmí nás to ale ukolébat, protože pád na hubu bývá rychlý. Máme co zlepšovat,“ varuje Zábranský před sebeuspokojením, které by mohlo po drtivé výhře přijít.

Byl rád za to, že Havířov soupeři oplatil jedinou porážku z minulé sezony a pochvaloval si, jak do týmu zapadly nové posily. Valerie Šlégrová z Brušperku by měla zacelit díru v obraně po odchodu Beáty Najvarové ze zdravotních důvodů, Veronika Jančová vypadá na nekompromisní střelkyni.

Zdroj: Jiří Hora

„Chtěl bych ještě poděkovat našim divákům, kteří opět nezklamali a přišli v dostatečném počtu. Vítězství je pro ně odměnou a jistě udělalo radost i našemu bývalému předsedovi, funkcionáři a trenérovi Čestmíru Švagříkovi, který zde byl u příležitosti svého životního jubilea, ke kterému mu blahopřejeme a děkujeme za jeho celoživotní práci pro fotbal v našem klubu i mimo něj,“ poznamenal Radomír Zábranský.

Gascontrol Havířov – Vysočina Jihlava 9:1 (5:1)

Branky: 24., 30., 44. a 81. Jančová, 44. a 65. Denková, 14. Míčková, 27. Břenková, 77. Waszutová – 4. Macháčková. Rozhodčí: Krupa – Jurek, Stejskal. Bez ŽK. Diváci: 150.

Havířov: Sikorová – Porembská, Šlégrová, Kuzníková, Waszutová, Vítková, Šoborová, Mikysková, Denková, Míčková, Břenková. Střídaly: Jančová, Janulková, Krokoszová, Huvarová, Pochylová. Trenér: Zábranský.