Vypadá to, že skupina o záchranu ve fotbalové FORTUNA:LIZE se nedohraje. Slezský FC Opava má mít jednoho pozitivně testovaného hráče.

SFC Opava | Foto: Petr Widenka

„Čekáme na potvrzení KHS. Postupujeme dle manuálu LFA a do té doby se nemůžeme k ničemu vyjadřovat,“ řekl mluvčí SFC Opava Jan Šimek. Vypadá to, že hráči SFC půjdou na testy a do karantény. Tím pádem Liga se ukončí a nikdo z ní nesestoupí. Podrobnosti připravujeme