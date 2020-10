Jak komentovali opatření ministra zdravotnictví Romana Prymuly a co budou v následující dvoutýdenní přestávce dělat? A věří vůbec tomu, že nucená pauza bude trvat jen dva týdny? Tady jsou jejich reakce.

Martin Špička (trenér Bohumína): „Pro mě je to absolutně nepochopitelné. Zastavit sport, který utužuje tělo a předchází nemocem, když trénovat se podle všeho stejně bude smět, to mi hlava nebere. Slýchávám podobné názory i z mého nejbližšího okolí, nikdo tomu pořádně nerozumí, všichni jsou naštvaní na ministra Prymulu a oprávněně, protože je to jeden velký zmatek. Jsem z toho velmi zklamaný, kulantně řečeno. Budu raději smýšlet optimisticky a budu věřit tomu, že je to jen na dva týdny. Do té doby se určitě nerozejdeme na nějaké dovolené. Nám to přijde vhod, doléčíme klíčové hráče a budeme normálně pokračovat v tréninkovém módu, abychom se po pauze vrátili silnější. Pokud přijdou nějaká nová vládní opatření, tak se podle nich zařídíme.“

Václav Štverka (trenér Petrovic): „Nevěřím, že se to zavře jen na dva týdny. Přál bych si to, ale podle mě se covid ještě rozroste a my budeme čekat podstatně déle. Pokud to tak bude, obával bych se, že se podzim nestihne dohrát. Nejsme profíci, abychom hráli systémem středa – neděle. To by soutěž dost ovlivnilo. My se na tréninku sejdeme ještě v úterý, pak si počkáme na aktuální informace od vlády. Trénovat bychom chtěli, do dvaceti lidí se venku sejdeme v pohodě, nás totiž nikdy není ani deset.“

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic): „Co si budeme povídat, je to o lidech, jejich zodpovědnosti, o tom, jak se kdo chová. Pokud jsme to nechali dojít tak daleko, i když já osobně nevím, podle jakých kritérií jsme to dopracovali, že jsme třetí nejhorší na světě, pak restrikce dopadají i na nás. Nelíbí se nám to, ale co s tím můžeme dělat? Jsem pesimista a myslím, že pauza bude delší než čtrnáct dní. V tuto chvíli to podle mě netuší ani politici, natož my. Co se týče nás, my budeme v pauze pokračovat v klasickém tréninkovém režimu, jak jsme zvyklí. Možná si dojednáme nějaký přátelák s Poláky, protože co vím, tak mezinárodní zápasy se mohou hrát. Ale to si samozřejmě dělám trochu legraci, abych se z toho úplně nezbláznil.“

Petr Joukl (trenér Č. Těšína): „V přerušení soutěží jen na dva týdny nevěřím. Podle mě to bude na delší dobu a je otázka, jestli se tedy podzim vůbec stihne dohrát. V klubu si myslíme, že je to rozhodnutí, které zabíjí fotbal. Moc to nechápeme, mnohdy je to ve vesnicích jediná zábava a navíc venku je to riziko nákazy mnohem menší než v uzavřených prostorách. Nedává mi to logiku. Trénovat se smí, ale hrát ne. A co děti? Taky nebudou moci hrát. Divné. My se zatím udržovat budeme, potřebujeme to, i když člověk nikdy neví, s čím přijde vláda zítra.“

Pavel Cirkl (trenér D. Datyní): „Přerušení soutěže nám uškodí, máme teď fazonu a naše vítězné tažení se teď zastaví. Upřímně moc nechápeme, jestli je opravdu nutné zastavovat fotbal. Přijde mi, že vláda trochu střílí od boku a každý druhý den se mění nějaká opatření. Pokud se tím sleduje, že nám spadnou počty nakažených, pak prosím, ale to si moc nemyslím. Za dva týdny se toho asi tolik nevyřeší. Sám jsem zvědav, jestli se opravdu za čtrnáct dní vrátíme do hry. Ještě, že smíme aspoň trénovat. Místo třikrát týdně se budeme po dobu nouzového stavu připravovat jen dvakrát týdně a zaměříme se na kondici.“

Marek Bielan (trenér Karviné B): „Asi jako většina ostatních bych si přál, aby přerušení soutěží trvalo jen dva týdny, ale když vidím, jak na aktuální pandemii koronaviru reaguje vláda, kdy se pomalu každý den vydávají nová a nová opatření, tak jsem spíš pesimista a divil bych se, kdyby se podzim stihl dohrát ještě letos. Logiku v tom nevidím, protože když můžeme alespoň v omezené míře trénovat, což budeme i v té nucené pauze, tak bychom mohli i hrát. Jestli bude na hřišti dvacet nebo třicet lidí, to je už podle mě jedno. A nelíbí se mi, že mladí lidé nemohou sportovat. Už tak jich většina sedí jen doma u počítače.“

Miroslav Matušovič (trenér Havířova): „Jsem pesimista. Přerušení soutěží bude podle mě trvat víc než avizované dva týdny. Uvidíme, s čím vláda v nejbližších hodinách vyleze. Jsem zklamaný, na druhé straně těm opatřením u amatérského sportu rozumím, hrajeme sice venku, ale jsme spolu v šatně, ve sprchách, to jsou pro nemoc ideální podmínky. Moc to ale nechápu u profesionálního sportu, který pravidelně podstupuje testy a to riziko je tam malé. Ten by se měl od amatérského prostředí oddělit. My v té nucené pauze zvolníme, protože budeme postrádat vrchol v podobě víkendového mistráku, ale v tréninku budeme normálně pokračovat.“