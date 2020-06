V minulé sezoně zástupce největšího bohumínského klubu scházel v kategorii dorostu, ale v ročníku 2020/21 už se zase všechno vrátí do normálu. Bospor dorost mít bude a došlo také k dohodě, že jej povede trenérská dvojice Dušan Socha – Pavel Grygiel.

Byla to bizarní situace. Dorost před rokem za parkem skomíral, nebylo dost hráčů, kteří by měli o fotbal v této kategorii zájem, do trénování rozklížené party se nikdo moc nehrnul. Když se vedení FK Bospor dohodlo, že dorost nepřihlásí, zkusil po letech alespoň pro tuto sezonu převzít tým dorostenců záblatský Slovan. Po roce se ale vše vrací zpět.

„Těch důvodů je víc. Asi je logické, že dorostenci budou dál pokračovat za parkem, hlavně však přicházejí do této kategorie silné ročníky šikovných kluků, ze kterých by případně mohly vzejít talenty pro bohumínský fotbal,“ uvedl trenér Dušan Socha, jemuž drtivá řada čerstvých dorostenců prošla rukama: „A protože vím, jaký tam je potenciál, přijal jsem nabídku klubu. S dorostenci to fakt není snadné, kluci už mají spoustu jiných zájmů. Je to velká výzva.“

Radost z toho má i předseda FK Bospor Ivo Cichoň, byť družstvo povede paradoxně jeho místní protějšek. Bývalý hráč Bosporu Dušan Socha působí totiž i jako šéf záblatského Slovanu. „Pro mě bylo ale jeho angažování prioritou. Kluky zná, má na ně skvělý vliv a oni za ním jdou. To je podstatné. Myslím, že z tohoto propojení jednou může těžit náš klub, ale koneckonců i Slovan Záblatí. Tato spolupráce by měla být výhrou pro oba bohumínské kluby,“ poznamenal Ivo Cichoň.

Nový kouč má jasno o tom, jak by sezona měla vypadat. „Začít máme v okresním přeboru, ale pokud by se naskytla šance přihlásit tým do krajské soutěže, bylo by to fajn. Kvalitu na to mít budeme. Věřím, že časem bychom mohli dojít i k tomu, že pod křídly Bosporu budou hrát dorosty dva, mladší a starší. Daleko užší by měla být spolupráce s A-mužstvem, dorost by měl být opravdu po letech zase plnohodnotným týmem,“ řekl Dušan Socha.