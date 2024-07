Havířov vedl už po osmi minutách po brance pětatřicetiletého srbského záložníka Kuzmanoviče, který hrával za ostravský Baník, Opavu, naposledy působil v kyperském celku Nea Salamina a řeší angažmá pro příští sezonu. Dvacet minut před koncem pečetil výhru Indiánu Zaremba, odchovanec Vítkovic.

„Vsetín nebyl vůbec snadným soupeřem, vždyť v minulé sezoně měli ambice na postup a ten budou chtít i letos,“ řekl na facebookovém profilu klubu trenér Havířova Tomáš Mrázek. „Soupeře jsme pustili do jediné situace, jinak jsme si to hlídali. Ukázali jsme dobré i horší věci, musíme zapracovat na finální fázi, ale věřím, že to všechno ještě vyladíme,“ pokračoval Tomáš Mrázek.

Havířov dosud v přípravě odehrál tři přátelské zápasy. V těch předešlých dvou prohrál v Třinci 0:2 a porazil rezervu Karviné 1:0. Další ho čeká v sobotu na Slovensku, kde se představí proti Frýdku-Místku. Pak už přijde na řadu atraktivní domácí duel 2. předkola MOL Cupu s Třincem, který je na programu 28. července. „Budou favoritem, ale my je budeme chtít potrápit,“ dodal Tomáš Mrázek.

Jak hodnotil utkání realizační tým Valachů? „Byla to pro nás výborná prověrka s velmi kvalitním a ambiciózním soupeřem, který bude bojovat o postup do třetí ligy. I když jsme ve středu s Bílovcem vyhráli a teď prohráli, tento zápas nám dal rozhodně víc. Oboustranně to bylo o level výš,“ uzavřel kouč Vsetína Lukáš Pazdera.

Příprava (sobota 13. 7. 2024):

Vsetín – Havířov 0:2.

Branky: 8. Kuzmanovič, 72. Zaremba.