„Jsme šťastní, je to pro nás velký úspěch a nejlepší možný vstup do sezony,“ řekl Deníku trenér Havířova Tomáš Mrázek. „Třinec má velmi silný tým, jeden z nejlepších v MSFL, který bude usilovat o návrat do druhé ligy. O to více si toho vítězství a postupu ceníme,“ doplnil Tomáš Mrázek.

„Netěší nás jen samotný postup, ale i to, že šlo o vyrovnané utkání, Třinec nás nijak nepřehrával. Rozhodnutí přinesly až penalty, ve kterých jsme byli nakonec šťastnější. Děkujeme fanouškům, atmosféra byla skvělá. Oslavili jsme to hned na hřišti i potom v kabině,“ pousmál se Tomáš Mrázek.

Na soupeře pro 1. kolo hlavní soutěže, jehož úředním termínem je 21. srpen, se všichni v havířovské kabině těší. „Samozřejmě už jsem sondoval, koho bychom mohli dostat. Měl by proběhnout teprve los a jsou tam i mužstva ze druhé ligy. Tak uvidíme. Osobně bych si přál Opavu,“ prozradil Tomáš Mrázek.

Do nové divizní sezony vstoupí Havířov v neděli 4. srpna domácím utkáním s Frenštátem pod Radhoštěm. Duel se rozehraje v 10.15 hodin. „Bylo by skvělé, kdybychom to zvládli a začali vítězně. Cíl je postup do třetí ligy, čeká nás však dlouhá a těžká cesta,“ dodal kouč MFK Havířov Tomáš Mrázek.