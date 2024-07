Favorizovaný Třinec šel do vedení po čtvrthodině hry, kdy se prosadil zblízka kapitán René Dedič. Domácímu Havířovu se podařilo na konci prvního poločasu srovnat. Varadi našel centrem na malém vápně parťáka Kuzmanoviče, který rozjásal fanoušky na tribunách.

Do konce základní hrací doby mohly udeřit oba týmy. V 65. minutě nastřelil třinecký Machuča břevno, v 81. minutě chyběl Kuzmanovičovi k dopravení míče po pokusu Teplého jen malý kousek. Rozhodnout tak musely až penalty, v nichž vystřelil domácím cenný postup Blejchař.

„Jsme šťastní, je to pro nás velký úspěch a nejlepší možný vstup do sezony,“ řekl Deníku trenér Havířova Tomáš Mrázek. „Třinec má velmi silný tým, jeden z nejlepších v MSFL, který bude usilovat o návrat do druhé ligy. O to více si toho vítězství a postupu ceníme,“ doplnil Tomáš Mrázek.

„Hráli jsme proti výbornému soupeři, který by se určitě neztratil ani ve třetí lize. Byl to vyrovnaný zápas před výbornou kulisou, kterému slušela remíza,“ prohlásil pro klubový web trenér Třince Tomáš Hejdušek, jenž se pokusí s mužstvem o návrat do druhé ligy.

2. předkolo MOL Cupu (neděle 28. 7. 2024):

Havířov – Třinec 1:1 (1:1), 4:3 po penaltách

Branky: 43. Kuzmanovič, rozh. pen. Blejchař – 15. Dedič. Rozhodčí: Dudek – Lukašík, Mankovecký. ŽK: Latoň, Skoupý – Cienciala, Machuča, Yakubu.

MFK Havířov: Prokel – Sylvester, Blejchař, Kuzmanovič, Skoupý, Varadi (66. Kuboš), Teplý, Wojnar, Latoň (81. Pantok), Zavadil (81. Berek), Heller. Trenér: Tomáš Mrázek.

FK Třinec: Mrózek – Omasta, Brak, Ivanovič, Bolf – Samiec, Agbo (77. Bartůněk) – Vlachovský (77. Yakubu), Machuča, Cienciala (63. Konečný) – Dedič. Trenér: Tomáš Hejdušek.