Účastník divize ze Slavičína na sebe upoutal nechtěnou pozornost kvůli rasistickému incidentu v duelu 1. kola proti Frýdku-Místku.

Nutno dodat, že Karviná má v kádru několik hráčů tmavé pleti, utkání tak bude jistě pod drobnohledem médií i zástupců fotbalového svazu, jehož předseda Petr Fousek při dnešním losu MOL Cupu v přímém televizním přenosu vyjádřil hluboké politování.

Velmi atraktivního soupeře vyfasoval pro 2. kolo MOL Cupu třetiligový Hlučín. Na hřiště pod silo zamíří ve skvělé formě hrající ostravský Baník. Hrát se má pod světly, čeká se plný dům. To Opava má před sebou výjezd do Velkého Meziříčí. Vítkovice si to rozdají s Třincem. Úředním termínem je 25. srpen.

„Perfektní, lepšího soupeře jsme si nemohli přát. Chceme hrát pod světly. Věřím, že budeme mít plný dům,“ usmíval se po losu ředitel FC Hlučín Lukáš Petřík.

„Jsem nadšený, a to hlavně kvůli lidem. Když viděl los, byl jsem hodně potěšen. Baník je atraktivním soupeřem. Jeho aktuální forma je výtečná, bude to jízda, ale nebojíme se. Zbraně neskládáme,“ podotkl šéf hlučínské lavičky Lubomír Adler.

Los 2. kola MOL Cupu: Hostouň – Pardubice, Zápy – Žižkov, Povltavská – Varnsdorf, Kolín – Dukla Praha, Vltavín – Velké Hamry/Ústí nad Labem (hraje se ve středu 18. 8. 2021 od 18:00), Zbuzany – Liberec, Vyšehrad – Mladá Boleslav, Benešov – Teplice, Most-Souš – Příbram, Březová – Hradec Králové, Sedlčany – České Budějovice, Sokolov – Bohemians Praha, Chlumec nad Cidlinou – Chrudim, Domažlice – Vlašim, Přepeře – Písek, Velvary – Chomutov, Valašské Meziříčí – Vratimov/Prostějov (hraje se ve středu 18. 8.), Přerov – Líšeň, Ústí nad Orlicí – Vyškov, Slavičín – Karviná, Vítkovice – Třinec, Uherský Brod – Jihlava, Blansko – Zlín, Velké Meziříčí – Opava, Hlučín – Baník Ostrava, Uničov – Sigma Olomouc, Kroměříž – Brno.