Vracíte se zpátky do fotbalového dění. V následujícím půlroce budete působit v polském klubu Podbeskidzie Bielsko-Biała. Můžete přiblížit náplň vaší práce?

S vedením klubu jsme se dohodli na dálkové spolupráci. Řekněme na nějakou konzultační formu na období zbytku sezony, čili do léta. Uvidíme, co to nakonec oběma stranám přinese.

Co od toho očekáváte? Co se dá představit pod pojmem konzultant a jaké budete mít pravomoce?

Rád se učím nové věci, rád je poznávám. Tady mi to dá možnost nahlédnout do nového prostředí, tedy polské ligy, do chodu polského klubu. Určitě mi to může pomoci do budoucna, ať už spolupráce bude tady od léta pokračovat, nebo ne. To je první věc, kterou od toho očekávám já. Co od toho očekává klub, není otázka asi na mě. Každopádně jsme se bavili, že budu jejich konzultantem v případě, když budou dělat transfery třeba z české ligy. Celkově bychom měli spolu řešit transferovou politiku. Budu sledovat jejich zápasy, i když určitě ne všechny živě. Budeme je konzultovat, očekávají můj názor. Měl bych komunikovat s oddělením skautingu. Primárně je tohle půlroční období jako poznávací z obou stran.

Dá se očekávat, že se v Podbeskidzie objeví brzy čeští hráči?

(usměje se) To se mohou objevit vždycky. Moje působení bude na dálku, nebudu tak součástí rozhodovacích procesů, ale v momentě, kdy budou mít potřebu se mnou zkonzultovat nějakou debatu, třeba nad příchodem českého hráče, tak k tomu určitě mohu přidat nějaké poznatky.

A jak se udál váš příchod? Přece jenom z Liberce to není zrovna kousek do Podbeskidzie, což může být pro vás handicap…

Blízko to není. Dnešní svět už není tak velký, spíše se všechny vzdálenosti zmenšují a koneckonců cesta z Liberce mi trvá čtyři a půl hodiny, což není nic katastrofického. My jsme se ale na ten půlrok domluvili na dálkové spolupráci, takže tato vzdálenost nehraje téměř žádnou roli. A událo se to tak, že mě kontaktovali, že mají zájem. Byl jsem se tady dvakrát podívat. Mají nádherný stadion, lidi v klubu jsou fajn, mají představu a vizi, jakým směrem chtějí klub dál rozvíjet. Podbeskidzie disponuje výbornými tréninkovými podmínkami, buduje se tréninková akademie. Pro mě je to určitě zajímavé prostředí.

Pohráváte si s myšlenkou, že od nové sezony třeba v klubu nastoupíte jako sportovní ředitel?

Takhle na to momentálně neumím odpovědět. Mimo jiné jdu do toho s tím, že existuje varianta, že bychom spolupracovali dál. Teď je ale předčasné spekulovat, jak by to mohlo vypadat v budoucnu.