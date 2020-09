„Pohár bereme určitě vážně. Chceme dojít co nejdál. Rádi bychom navázali na předloňský úspěch, kdy jsme dokráčeli do čtvrtfinále a mohli si zahrát s pražskou Slavií,“ správně připomněl sváteční duel Marek Bielan, jeden z karvinských trenérů.

Co nejdelší cesta pohárem má i pragmatický podtext. Vzhledem k širšímu karvinskému kádru potřebují trenéři rozložit zápasovou praxi na co nejvíc hráčů a pohár je k tomu ideální příležitostí. „Přesně tak. Potřebujeme, aby všichni kluci měli vyváženou vytíženost. Proto budou hrát ti, kteří v ligových zápasech tolik prostoru zatím neměli,“ objasňuje Bielan.

Těžko říct, s jakými ambicemi přicestuje Vlašim, karvinský cíl je ale jasný. „Postup,“ přitaká Bielan. Už proto, že Karvinští nechtějí pohrdnout příznivým losem, který je neposlal nikam kilometry daleko jako třeba sousední Opavu. „Jsme opravdu rádi, že hrajeme doma a nemusíme cestovat k soupeři. Kluci znají domácí prostředí, ušetříme čas i síly,“ pochvaluje si Marek Bielan.

Motivací bude jistě i snaha o nápravu minulého roku, kdy Karviná nevyužila podobně příznivý los a podlehla doma Žižkovu 0:2. Podobný výbuch už Slezané nehodlají opakovat.

Zatímco Karvinští ve druhém kole soutěže (v prvním měli jako prvoligový tým volno) vyhráli 6:0 na hřišti Unie Hlubina, Vlašim šla dál po kontumační výhře 3:0. Srbice totiž nechtěly podstupovat testy na covid, které jsou před zápasem s prvoligovým nebo druholigovým účastníkem povinné i pro klub soupeře.

A Vlašim v minulých dnech skutečně s koronavirem bojovala, někteří hráči byli v karanténě a tým trenéra Šmejkala pauzíroval i ve druhé lize.

Zápas začíná ve středu 30. září v 15.30 hodin a karvinští činovníci upozorňují diváky, že vstup je pro držitele permanentních vstupenek zdarma. Vstupenky pak bude možné zakoupit i v den utkání na pokladnách stadionu od 14.15 hodin za lidových 80 Kč do všech sektorů (děti od 7 do 15 let platí 50 Kč).