Juniorky Orlové překvapily a vyhrály turnaj

Ačkoliv jsou bez předchozích zkušeností a po pouhých dvou měsících příprav, dokázaly okamžitě vyhrát přípravný turnaj, který se hrál o víkendu v Orlové. Výkony, který holky při své premiéře předvedly, nechaly přítomné diváky doslova v úžasu. Tak kvalitní herní projev po tak krátké době nečekal vůbec nikdo.

Turnaj se uskutečnil s pomocí ředitele MSK Orlová Michala Kozáka a na orlovském travnatém hřišti se sešla děvčata tří týmů: Orlové, Frýdku-Místku a Malých Hoštic. Pozvánku obdržely také dívky z Brušperku, ale ty se nakonec nedorazily.

Hrálo se systémem každý s každým a v rámci každého duelu se odehrály dva dvacetiminutové poločasy, které byly bodovány zvlášť a na závěr penaltový rozstřel za 1 bod pro vítěze.

Na stadionu panovala skvělá atmosféra, a to jak na ochozech mezi necelou stovkou nadšených diváků, tak i mezi holkami dole na hřišti. Spokojenost byla i mezi trenéry.

Jaké pocity si z turnaje odnesla trenérka frýdecko-místeckých fotbalistek Jana Sikorová? „Jsem ráda, že se tyhle turnaje pořádají, protože je vidět, že zájem o dívčí fotbal v regionu roste. Je skvělé, že můžeme do hry zapojovat starší i mladší hráčky. I desetiletá holčina může přehrát patnáctiletou. Těch soubojů, pěkných akcí a gólů, co jsme dneska viděli, bylo tolik, že to těžko popíšu slovy. Je super, že tady vzniklo nové fotbalové hnutí a funguje. Doufám, že nám elán všem vydrží, jedině tak se můžeme posunout někam dál a všichni společně, ne proti sobě, ale společně. Takže opakovat, opakovat, hrát a příště se budeme těšit třeba u nás,“ dodala brankářka MFK Havířov.

Největší radost z turnaje panovala nepochybně v táboře orlovských vítězů. „Holky hrály s obrovským odhodláním a bojovaly o každý míč. Vítězství si právem zasloužily. Máme z nich velkou radost,“ nechal se slyšet trenér Miloš Široký.

VÝSLEDKY

Orlová – Frýdek-Místek 2:1 a 4:0 (penalty 3:2)

Frýdek-Místek – Malé Hoštice 2:1, 1:2 (penalty 3:2)

Malé Hoštice – Orlová 0:1, 1:2 (penalty 2:3)

Pořadí: 1. Orlová 14, 2. Frýdek-Místek 4, 3. Malé Hoštice 3.