Havířov – Jedna z nejzkušenějších hráček havířovského družstva fotbalistek Kateřina Porembská šla do víkendového pohárového zápasu s favorizovanou Slavií Praha i přes nemoc.

Kateřina Porembská po zápase se Slavií. | Foto: Tadeáš Bednarz

„Je to svátek, některým holkám se už třeba nepoštěstí zahrát si takový zápas. Jako třeba mně,“ vysvětlovala poté, co si odkašlala. „Na těch nižších úrovních nemáme šanci se s podobným týmem jako je Slavia utkat, takže jsem zatnula zuby a šla do toho. Byl to poslední zápas sezony, teď už můžu ležet,“ dodala.