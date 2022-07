„Nastoupit nejprve s mladšími kluky byl záměr, chtěli jsme je v první půli vidět v konfrontaci s mladými hráči Sigmy. Těší nás výhra i góly. Už v první půli jsme šance měli, ale paradoxně tu největší měl soupeř. Tam nás podržel Vláďa Neuman. Musíme si zanalyzovat to, proč po vstřelení branky okamžitě inkasujeme. To je pro psychiku náročné, i proto jsme další minuty hráli ustrašeně. To musíme změnit,“ řekl trenér Karviné Tomáš Hejdušek.