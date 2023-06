/FOTOGALERIE/ Fotbalová Karviná ohlásila ve čtvrtek několik novinek. První? Zkušený střední obránce Jan Žídek bude ve slezském klubu i dál.

MFK Karviná - Podbrezová 3:2 (přípravný zápas ve Stonavě, 23. 6. 2023) | Foto: MFK Karviná

„Jsem rád, že budu v Karviné pokračovat a po roční odmlce si opět zahraji ligu. Z kluků v kabině cítím nadšení, je tady výborná parta a věřím, že budeme úspěšní. “ řekl pro klubový web Jan Žídek, který v druholigové postupové sezoně nastoupil do 21 zápasů.

Sportovní ředitel Lubomír Vlk moc dobře ví, že v nejvyšší soutěži je potřeba mít v kádru i zkušené borce. „Takto zkušeného borce do kabiny potřebuje každý mančaft. Jsem rád, že se nám podařilo dohodnout a Honza u nás bud pokračovat i ve FORTUNA:LIZE,“ podotkl Lubomír Vlk.

Karviná zároveň ohlásila dva odchody. Definitivně končí křídelník Jaroslav Mihalík, který nastoupil jen do čtyř duelů. Další změnou v kádru je přestup Adama Krčíka do Skalice. Starší bratr stopera Dávida přišel do Karviné na začátku minulé sezony, avšak po půl roce si jej na hostování zapůjčila Skalica. Nyní došlo k přestupu.