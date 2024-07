Fotbalisté Karviné B vstoupili do přípravy v sobotu bolestivým obratem, když ztratili ve Frýdku-Místku tříbrankové vedení a nakonec padli 3:5.

Karviná si během úvodní půlhodiny vypracovala vedení 3:0, jenže ani to jí nebylo nakonec nic platné. Domácí ještě do přestávky snížili, aby po změně stran dokonali - také dvěma proměněnými penaltami - velký obrat.

„Dokud kluci měli sílu a plnili stanovené věci, tak se to zvládalo a domácí tým jsme do ničeho nepouštěli. Škoda zbytečné penalty a gólu před poločasem. Po změně stran a prostřídání už to nebylo ono a nedokázali jsme navázat na úvodní dějství,“ prohlásil pro klubový web kouč karvinské rezervy Čestmír Kročil.

„První poločas jsme měli těžké nohy, šlo vidět, že nás míč moc neposlouchal. Odskakoval nám a měli jsme čtrnáct nevynucených ztrát, což je obrovské číslo. Nějakou roli hrála i nervozita nových hráčů v sestavě a sehranost,“ řekl na úvod hodnocení pro klubový web trenér Frýdku-Místku Martin Šrámek. „Bereme ale na vědomí, že kluci měli od fotbalu pauzu a první čtyři tréninky neviděli balon,“ doplnil.

„Druhý poločas jsme získali větší jistotu na míči, rozhýbali jsme únavu střídajícími hráči, kteří přinesli kvalitu a obrázek hry se rapidně změnil. Mám radost, že se střelecky prosadili noví útočníci Kedroň a Velička, který dostal po lehkém zranění jen minimum času. Vítězství je dobré pro sebevědomí týmu, ale nic nepřeceňujme, čeká nás ještě pořádný kus tvrdé práce,“ dodal Martin Šrámek.

Příprava (6. 7. 2024):

Frýdek-Místek – Karviná B 5:3 (1:3)

Branky: 42. z pen. Hykel, 54. Michlík, 64. z pen. Kedroň, 79. Makowiecki, 89. Velička - 4. Desmond, 31. Graf, 33. Molitorisz.

FK Frýdek-Místek: Lasák - Coufal, Massaniec, Kedroň, Harušťák, Obuch, Němec, Bialek, Hajnoš, Hykel, Gorčica. Střídali: Michlík, Makowiecki, Neumann, Šponer, Velička. Trenér: Martin Šrámek.

MFK Karviná B: Šimeček - Zdunek, Egwu, Motyčka, Alokhin - Graf, Jurga - Molitorisz, Baumgartner, Ojora – Desmond. Střídali: Barbořák, Suzuki, Bederka, Seriš, Mareček. Trenér: Čestmír Kročil.