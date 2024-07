/VIDEO, FOTOGALERIE/ První týden letní přípravy mají za sebou fotbalisté Karviné pod vedením nového trenéra Martina Hyského. Mužstvu se zatím daří, vyhrálo oba zápasové testy s druholigovými polskými celky, a to bez inkasované branky. „Zatím jsem spokojený,“ řekl hlavní kouč MFK.

Karvinští vstoupili do přípravy dvěma vítězstvími nad polskými mužstvu, navíc udrželi v obou případech vzadu čisté konto. Nejprve porazili Termalicu Nieciecza 3:0, následně Tychy 1:0. „Máme za sebou první týden spolupráce a já z toho mám dobrý pocit,“ řekl na úvod trenér Karviné Martin Hyský, který přišel do MFK po třech letech strávených v druholigové Vlašimi.

„Převažují jednoznačně pozitiva. Jsem spokojený s přístupem, kvalitou hry a mám dobrý pocit také z kabiny, jak žije a jaká je v ní atmosféra. Všichni drží pohromadě. Věřím, že to, co chceme a kam směřujeme, jsme dobře rozjeli,“ prohlásil Martin Hyský.

Na úvod porazila Karviná Termalicu Nieciecza, čtrnáctý celek uplynulého ročníku druhé nejvyšší polské soutěže. „To utkání splnilo to, co jsme od něj čekali. Není to jednoduché, hrát hned třetí den přípravy, ale viděli jsme všechny hráče, kteří jsou k dispozici,“ vykládal Martin Hyský.

„Viděl jsem tam plno dobrých věcí, které od kluků budu chtít. Z výsledku mám radost. Stále však máme před sebou hodně práce, musíme si na sebe a způsob hry zvyknout,“ hlásil po prvním přípravném zápase Martin Hyský, jehož tým následně přehrál ve Stonavě druholigové Tychy 1:0.

„Těší mě přístup všech hráčů. Oba poločasy měly slušnou kvalitu a velice dobrou intenzitu. Soupeři jsme prakticky nedovolili vůbec nic, což svědčí o poctivé práci směrem dozadu. Bohužel koncovka byla mizerná. Šance musíme proměňovat,“ zdůraznil Martin Hyský.

Ve druhém duelu nosil v prvním poločase kapitánskou pásku třiadvacetiletý záložník Denny Samko. „Chtěl jsem ho už před rokem, když jsem se s ním potkával ve druhé lize. Věřím, že přinese kvalitu i konkurenci a že nám pomůže,“ prohlásil Martin Hyský.

„Je to přesně typ hráče, kterého potřebujeme. Je rychlý s míčem, má dobrou rozehrávku a je kvalitní ve finální fázi,“ dodal kouč MFK Karviná Martin Hyský, jenž mohl v obou zápasech využít také osmnáctiletého středopolaře Davida Planku, u něhož se dotahuje příchod ze Slavie.