/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalisté Karviné první přípravné utkání pod novým trenérem Martinem Hyským zvládli. V Polsku porazili čtrnáctý celek uplynulé sezony tamní druhé nejvyšší soutěže Termalica Nieciecza 3:0. Góly dávali Amar Memič, Pavel Kačor a Nigerijec Adio Ojora.

Fotbalisté MFK Karviná - první trénink 2024/2025. | Video: Adam Januszek

Karvinští šli do vedení v závěru první půle, kdy se prosadil z otočky z hranice penaltového puntíku Memič. Brzy po přestávce zvyšoval sám před gólmanem soupeře sedmnáctiletý odchovanec MFK Kačor, po hodině hry uzavřel skóre přesnou ranou z šestnáctky nigerijský útočník Ojora, jenž zužitkoval dobrou práci presujícího krajana Mosese. Kapitánskou pásku nosil v úvodním poločase osmnáctiletý střední záložník David Planka, jehož příchod z pražské Slavie se dolaďuje.

V Karviné končí „kápo“ Budínský. Jak to vysvětlil nový kouč a co na to fanoušci?

„Utkání splnilo to, co jsme od něj čekali. Není to jednoduché, hrát hned třetí den přípravy, ale viděli jsme všechny hráče, kteří jsou k dispozici. Viděl jsem tam plno dobrých věcí, které od kluků budu chtít,“ řekl po utkání pro klubový web trenér Karviné Martin Hyský.

„Z výsledku mám radost, i když v přípravě není tak důležitý. Stále máme před sebou hodně práce, musíme si na sebe a způsob hry zvyknout. Celkově spokojenost, ale mrzí mě zranění tří hráčů, kteří duel nedohráli,“ narážel Martin Hyský na ztráty Bergqvista, Kauana a Kačora.

Příprava (středa 26. 6. 2024):

Termalica Nieciecza – Karviná 0:3 (0:1)

Branky: 35. Memič, 52. Kačor, 61. Ojora.

MFK Karviná (1. poločas): Lapeš - Krčík, Svozil, Drobek, Fleišman - Planka, Čavoš - Memič, Ayaosi, Regáli - Vinicius. (2. poločas): Ciupa - Raspopovič, Bergqvist, Kauan, Muhammad - Žák, Moses - Mikuš, Ojora, Ražnatovič – Kačor. Trenér: Martin Hyský.