Jak jste připravení na nadcházející ročník? Na jaké novinky se mohou fotbalisté, fanoušci těšit? Myslím si, že připravdeni jsme dobře. S žádnými převratnými novinkami do sezoně nejdeme. Jsem nejmenším okresem v republice. Máme jednatřicet týmů. Okresní přebor mužů bude o dvanácti družstvech. Nováčky jsou Horní Suchá a béčko Indiánu. Potěšující je, že se nám zvedá mládežnická základna.

Jak se díváte na plánovanou reformu, restrukturalizaci soutěží? Jak se už dotkla, dotkne vašeho okresu?

Kromě změn názvů soutěží se nás tato restrukturalizace nedotkne. Pamatuji si, když jsem byl v roce 1976 na vojně ve Slaném, tak takové změny proběhly. Tenkrát padalo 8 týmů. Za mě by stačila na Moravě jedna divize o čtrnácti týmech. To je podle mě maximální počet pro všechny soutěže. Nyní je to na úkor kvality. Úroveň šla dolů.

Zvyšuje se nebo snižuje zájem klubů o fotbal, fotbalové soutěže? Řešíte úbytek týmů?

Bojujeme s úbytkem týmů. Skončily šachty, některé obce i zanikly. Jsem rádi, že se někde vůbec hraje. Navíc celoplošným problémem je fakt, že mladí už tolik nesportují, jak tomu bylo v minulosti.

Jak to aktuálně vypadá se zájmem o kariéru rozhodčího? Máte jich dost? Kolik jich vám chybí k ideálnímu stavu? Je zájem ze strany mladých?

Komise rozhodčích u nás omládla a je velice schopná. Každý půlrok máme 10 až 12 nových rozhodčích, důležité je, že polovina z nich pokračuje. Musím také říci, že máme dobré rozhodčí, čtyři z nich jdou do kraje. Jednou měsíčně se pro dělají semináře. Máme to nastaveno tak, že ti zkušení, pomáhají mladým.

Jak to vypadá s Okresním pohárem? Je u vás o něj zájem?

Okresní pohár je u nás na vysoké úrovni. Do letošního ročníku se přihlásilo patnáct družstev. Finále se pak hraje na hlavním stadionu v Karviné. Shodou okolností dvakrát se do finále dostaly Albrechtice a Horní Suchá. Poprvé dorazilo 700 diváků o rok později ještě o 200 více.

Co mládežnické akce v okrese?

V rámci Okresního fotbalového svazu pořádáme v zimě halové turnaje pro mládež. Celkem jich je 36, a to od přípravek, až po mladší dorost. Tělocvičny na to máme, chybí nám ale branky o rozměrem 5 x 2 metry. Ty jsou pouze v Českém Těšíně a na Kovoně. Svaz měl v plánu vybavit další dvě tělocvičny, ovšem nebyl zájem. Když to ale shrnu, s mládeží se u nás pracuje dobře, důkazem toho je, že nám mládežnické týmy přibývají. Máme také Grassroots trenéra mládeže.