Příjemná cesta do Ostravy, tedy nikam daleko, čeká karvinské fotbalisty ve druhém kole MOL Cupu.

Karvinští začnou svou pouť pohárem v Ostravě. | Foto: Ivo Dudek

Dnes totiž bylo rozlosováno druhé kolo Českého poháru, do kterého už zasáhnou i prvoligové celky, které v 1. kole nasazeny do soutěže nebyly (s výjimkou Pardubic). Fotbalisty MFK Karviná čeká soupeř až z krajského přeboru, a to Unie Hlubina. Hrát by se mělo ve středu 16. září, což je oficiální termín 2. kola.