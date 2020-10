Na úterním zasedání VV FAČR rozhodli jeho členové o tom, že kvůli zhoršené koronavirové situaci v zemi se všechny soutěže až do konce roku přeruší. Na sociální síti twitter o tom informoval generální sekretář FAČR Jan Pauly.

„Já se domnívám, a také jsme tak navnímali zpětnou vazbu od celé řady kolegů v rámci fotbalového hnutí napříč jeho úrovněmi, že to je jediná možnost. Zejména s ohledem na to, v jakém se nacházíme termínu, že je naprosto zřejmé, že ta opatření se možná budou dále utahovat a zhoršovat,“ řekl ve videu pro média předseda FAČR Martin Malík.

„Pokud by docházelo k jejich rozvolňování, rozhodně to nebude tak rychlé, aby v období, kdy bude šance ještě hrát výkonnostní fotbal, do toho kluby nebo hráči mohli naskočit, odtrénovat aspoň nějaké nezbytné penzum a pak naskočit do zápasů. Domnívám se, že neexistovala jiná možnost. Pokud bychom dále čekali, dostáváme se do termínů, které jsou z hlediska restartu před koncem roku naprosto nesmyslné,“ dodal Malík.

Znamená to, že až do jara se nebudou hrát třetí ligy, divize, krajské ani okresní soutěže. A také MOL Cup. Profesionální první a druhou ligu organizuje Ligová fotbalová asociace, která požádala o výjimku a jedná s ministerstvem o tom, aby nejvyšší soutěž mohla znovu začít.

S rozhodnutím výkonného výboru FAČR nesouhlasí členové OFS Karviná. „Poslali jsme na svaz formální protest s dotazem, proč tak plošně? Dokonce nám odpověděli, což se mi snad v životě nestalo,“ usmíval se Bronislav Schimke, sekretář OFS Karviná.

OFS Karviná nesouhlasí, Schimke se diví

Okresní funkcionáři považují toto rozhodnutí za unáhlené. „Všude ve světě se hraje, u nás ne. Po pozdějším rozvolnění opatření a při dodržení veškerých opatření jsme v listopadu mohli zápasy dohrát. Byť bez diváků. I v prosinci se dalo hrát, měli jsme už připravený projekt, kterým bychom okresním klubům pomohli zafinancovat umělou trávu. Zápasy se mohly odehrát na umělkách v našem okrese. Máme jich tu dost,“ upozorňuje Schimke.

Přerušení soutěží do jara pro okresní fotbal znamená, že se musí najít nové termíny dohrávek. „Termíny se na jaře budou hledat těžce. Psali jsme na svaz, že jsme amatéři, nemůžeme dohrávat kola ve vložených středách, hráči chodí do práce. Uvidíme, jestli posuneme začátek okresního přeboru na únor, nebo soutěž protáhneme do konce června,“ dodal k tématu Schimke a přidal osobní postřeh ke kauze Berbr a aktuální situaci ve fotbale.

„Nechápu, že Berbrovi lidé ještě pořád sedí ve výkonném výboru. Blaschke, Votík, Liba, to jsou přece jeho hráči, jeho exekutiva. Berbr na svazu vymýšlel blbosti a tahle klika mu je schvalovala,“ říká Schimke. Podle něj se už měl výkonný výbor rozpustit. „Celá komise pro Čechy měla už být rozprášená. Damková sice správně odstoupila, ale je tam pořád Hořejší, další Berbrův poskok,“ dodává Schimke.