„S Milanem jsme domluvení. Má zde rodiče a chce klubu, kde vyrostl, ještě fotbalově pomoci,“ těší trenéra místního fotbalového celku Pavla Šturalu.

Poprvé za místní “Modrou hvězdu“ nastoupí v úvodním zápase nové sezony I.A třídy Zlínského kraje proti Juřince. Účast potvrdil i další exbaníkovec René Bolf. „Absolvoval s námi již jeden trénink před odjezdem na dovolenou. Další s námi ještě absolvuje před zápasem, od středy již bude ve Viganticích,“ upřesňuje 50letý kouč.

S Milanem Barošem se zná od dětství a pojí je přátelství. „Vídáváme se několikrát ročně, byl jsem za ním snad na všech jeho fotbalových štacích. Jsem moc rád, co dokázal, jsme zde na něj hrdí,“ hlásí Šturala.

Třebaže se na tréninku objevila na zdejší fotbalové poměry velká persona, žádné úlevy jej nečekaly. Stejně jako ho asi nemine zápisné do týmové pokladny. „ To jsme zatím neřešili,“ pousmál se trenér Vigantic.

„Nám ani nepřijde, že s námi bude hrát takové velká fotbalová osobnost. Milana zde všichni dobře známe, není pro nás takovou vzácností. Na trénincích půjde zejména o sehrání, co hlavně Milan od svých spoluhráčů může čekat,“ směje se trenér, jenž s jeho rychlostí o jeho roli v týmu má jasno již nyní. „Půjde do útoku!“

Návraty velkých fotbalových osobností do výkonnostní kopané ale přináší i rizika. Kromě většího zájmu fanoušků v ochozech je nebezpečnější větší pozornost na hřišti. Řada hráčů se bude chtít na bronzového muže z ME 2004 a vítěze Ligy mistrů v dresu Liverpoolu (2005) vytáhnout. „Snad do něj nepůjdou soupeři se zaťatými zuby. Milan ale má velké zkušenosti, věřím, že bude dobře připraven na vše. Nemám o něj strach,“ říká Šturala.

Protože ale Baroš bydlí v hlavním městě a ve Viganticích má jen rodiče, celou sezonu zde neodehraje. „Věřím, že to bude více než jeden dva zápasy. Jsme dohodnutí, že když bude mít čas, rád přijede nám pomoci. Nyní se ale učí být bez velkého fotbalu, navíc má rodinu a malé kluky. Když se ale rozhodne přijet domů, místo v sestavě má jisté,“ dodává Pavel Šturala, kouč Vigantic.